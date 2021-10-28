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Гороскоп для Стрельца на ноябрь 2021: в чем вас ждет везение, а в чем - трудности и неудачи

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Четверг 28 октября 2021 20:00
Гороскоп для Стрельца на ноябрь 2021: в чем вас ждет везение, а в чем - трудности и неудачи Коллаж РБК-Украина: Гороскоп для Стрельца на ноябрь 2021
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на ноябрь 2021 расскажет Стрельцам, что их ждет в последний месяц осени в делах, связанных с бизнесом, карьерой, в личных отношениях, семье, а также что будет со здоровьем.

Прогнозом на ноябрь 2021 с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

Астролог рекомендует Стрельцам в ноябре уделить максимум внимания своему бизнес-проекту - наступает время для активного его продвижения. Нужно будет "объять необъятное", но Стрельцы справятся.

"Применяйте на полную свои способности финансового накопительства и холодного бесстрашия. При этом излишняя расчетливость и осторожность также не будут лишними. Ведь вы готовите широкомасштабную бизнес-идею, которая откроет мир инновационных технологий. Не забывайте о рисковых моментах своего бизнеса. Поэтому очень внимательно и бдительно отнеситесь ко всем финансовым и документационным вопросам, возникающим на протяжении всего ноября", - советует Арина Артуровна.

В романтическом плане этот месяц для знака зодиака Стрелец - период вдохновения и духовных практик. Помните, что любовь не терпит спешки, не нужно размениваться на первых встречных.

"Прислушайтесь к совету старого друга - вполне вероятно, что это сейчас именно то, что вам нужно. Те, кто состоит в браке, постарайтесь организовать для своей семьи отдых на пару дней - сейчас вам как никогда нужно побыть всем вместе", - добавила эксперт.

Стрельцы-интроверты имеют отличный потенциал для самореализации. Именно в ноябре для них открываются огромные возможности кардинально изменить свою жизнь. Кто-то, возможно, напишет музыку, кто-то создаст фэшн-аксессуар, а еще кто-то сможет придумать новую бизнес-идею. Главное при этом - следовать своему желанию делать что-то полезное для людей. Особенно эффективной будет работа, если вы соедините ее с отдыхом на природе. Отправьтесь в эко-кемпинг, на пару дней к морю или просто проведите уик-энд на даче.

В плане здоровья никаких потрясений для организма не будет. Если в ноябре и есть риск приболеть, то это связано в первую очередь с пессимистическим настроением.

Ранее астролог также рассказала, что в ноябре 2021 ждет Овна, Тельца, Близнецы, Рака, Льва, Деву, Весы и Скорпиона.

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