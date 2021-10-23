Гороскоп на ноябрь 2021 для Близнецов: в чем вам сильно повезет этой осенью

Гороскоп на ноябрь 2021 года для Близнецов расскажет, в чем знак Зодиака ждет везение, удача, успех и перемены.

По ее словам, деловая сторона Близнецов в ноябре 2021 показывает вполне удачное продвижение вперед. Люди, занятые в сфере аутсорсинга, получат много выгодных предложений от своих партнеров.

"Между подчиненными и вышестоящим руководством у вас складываются наиболее благоприятные для успешной работы отношения. Это удачное время для официальных и серьезных долгосрочных дел, связанных с чужими деньгами: сделок, обращения в банк, инвестиций", - рассказала Арина

Если у вас имеются в подчинении люди, то сейчас - самое время решиться на масштабирование и расширение штата, так как именно в этот период есть большие шансы найти самых ответственных и умных исполнителей.

Любовная линия также довольно успешна. Те, кто имеет длительные отношения, могут рассчитывать на предложение официально зарегистрировать брак.

"Одиночки могут встретить настоящую любовь, причем в самом неожиданном месте, вплоть до командировки в чужом городе. Звезды указывают на то, что ваш будущий партнер будет очень обеспеченным", - уверена астролог.

Арина Артуровна рекомендует уделить время своему хобби.

"Посмотрите на сайтах в инете, есть ли какая-либо перспектива того, что вы сможете выгодно реализовать то, что вы умеете делать руками. Вполне возможно, что в скором будущем такой формат досуга может стать для вас достойным вариантом дополнительного заработка. Один из возможных вариантов - вы сможете заработать на фрилансе или на организации праздников, получить приз в развлекательном конкурсе или же получите вознаграждение за создание эксклюзивной бижутерии", - добавила эксперт.