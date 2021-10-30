Гороскоп на ноябрь 2021 для Водолея: астролог рассказала, в чем вам сильно повезет

Гороскоп на ноябрь 2021 для Водолея расскажет, в каких жизненных сферах представителей знака Зодиака ждет везение, а в чем следует быть максимально осторожными.

В ноябре перед Водолеями возникнет необходимость сделать выбор между консервативными подходами к работе и принципиально новыми тенденциями и идеями.

"Для успешного ведения бизнеса в дальнейшем лучше отдать предпочтение инновационным методам. Ваши бизнес-партнеры поддержат такие начинания, что в дальнейшем сможет проявиться в создании выгодного консорциума. Обратите внимание на сотрудников, которые еще не являются членами вашей команды - определенно среди них есть те, кто сможет внести "свежую струю" в общее дело. И помните, что успех любых начинаний напрямую зависит от того, насколько хорошо спланирована их реализация", - прогнозирует астролог.

Семейным Водолеям стоит пообщаться с близкими, оказать им поддержку, показать свою любовь. Но при этом постарайтесь отказаться от задушевных разговоров - сейчас они будут лишними. Дети порадуют вас своими успехами в учебе, поэтому стоит задуматься о поощрении в виде интересных поездок на уик-энд. Время, проведенное в кругу самых родных людей - это ваши инвестиции в счастливое будущее семьи.

Для находящихся в поиске второй половинке в ноябре 2021- замечательное время для того, чтобы побыть в уединении. В этом периоде очень важным будет мнение друга по любым личным вопросам. Если не хочется сидеть дома - отправляйтесь в горы, в лес, к морю.

В плане здоровья желательно поберечь энергию - не стоит тратить ее по пустякам.

"Обеспечьте себе стабильность, старайтесь не реагировать на острые жизненные ситуации. Защитные силы организма сейчас работают на вас, но на работе заметен риск травматизма. Поэтому излишняя осторожность в ноябре вам совсем не помешает", - советует Арина Артуровна.