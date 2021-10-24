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Гороскоп для Льва на ноябрь 2021: вас ждет горячая пора!

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Воскресенье 24 октября 2021 19:00
Гороскоп для Льва на ноябрь 2021: вас ждет горячая пора! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп для Льва на ноябрь 2021
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп для Льва на ноябрь 2021 сулит представителям знака Зодиака важный период, особенной в деловой сфере, но и без проблем не обойдется.

Прогнозом на ноябрь 2021 с Lite поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку).

В начале ноября 2021 Львы будут избавлены от финансовых проблем, но уже во второй половине у них ожидается горячая пора.

"Ожидается создание динамичной, требующей срочного внимания ситуации – большей частью выгодной. Однако в определенных ситуациях речь может идти о выходе из строя бытовой техники или домашнего оборудования", – говорит Арина.

На работе все будет проходить ровно и гладко – без взлетов и падений. Однако офисным Львам желательно постараться не допускать внутрикорпоративных интриг, так как они могут быть повернуты абсолютно не в пользу представителей этого знака.

Тем, у кого есть возможности, нужно задуматься о недвижимости – этот период наиболее благоприятный для представителей знака. Есть огромный шанс найти выгодный вариант, с хорошими соседями и отличными условиями проживания.

При этом переезд на новое место жительства лучше всего отложить до первой декады декабря. Также велика вероятность неожиданных доходов – в виде помощи от родственников или выигрыша приза в лотерее.

"В середине осени очень хороший потенциал для Львов в занятиях любимым делом. Посетите мастер-классы по рукоделию или готовке, сходите в кино или в театр – разрядка от повседневной рутины вам ни в коем случае не помешает", – добавила астролог.

Ранее астролог также рассказала, что в ноябре 2021 ждет Овна, Тельца, Близнецы и Рака.

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