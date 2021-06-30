Гороскоп на июль 2021 для Водолея: вас ждут важные перемены!

По словам астролога, первая половина месяца будет весьма веселой и можно будет найти множество приключений, отказаться от правил, ранних договоренностей и продвигать свою тему.

"Вероятен расход мнений и множество разногласий со своими партнерами по браку и бизнесу, которые до 10 июля могут привести к разрывам отношений и обнулению всех договоренностей. Также эти аспекты касаются сферы бизнеса, недвижимости, акций, трейдерства и производства", - рассказывает астролог.

В этом месяце имеют место быть яркие любовные истории, ревность и сильное чувство собственничества. Возможен персонаж, который меняет, срывает планы и делает вам нервы.

"Новолуние происходит в доме работы здоровья, ЗОЖ и обязанностей, поэтому хорошо любовные интриги оставить на второй план и заняться своими рабочий обязанностями, управлением и операционкой, возможно, понадобится замена кадров", - предупредила астролог.

Полнолуние пройдет в вашем знаке и это значит, что вы будете испытывать вдохновение, энтузиазм и будете наполнены энергией и силой. Вы сможете проявить свои лидерские качества, контролировать людей и управлять ими, как в прямом, так и переносном смысле.

Возможно, вам придется ухаживать за кем-то, либо ухаживать придется за вами. В этом месяце важно уделить время себе и заняться своим здоровьем, разобраться со своими задачами и делами.

Не исключено, что в июле вам предложат руководящую должность. Если же вы - уже руководитель, то ваши сотрудники в июле проявят себя с лучшей стороны, как ответственные и надежные исполнители. Возможны успешные командировки. Если вы пока без работы, самое время искать вакантную руководящую должность.

"Возможно, под напором событий, вы решите съехаться под общую крышу с вашим партнером, сможете благополучно решить вопрос по квартире или недвижимости. Вероятны хороший дополнительный заработок, особенно у тех, кто связан с общественными организациями, юридической, медицинской, морской и сферой отдыха и развлечений", - резюмировала эксперт.