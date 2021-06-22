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Гороскоп на июль для Тельца: лето подарит вам любовные и финансовые сюрпризы!

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Вторник 22 июня 2021 08:40
Гороскоп на июль для Тельца: лето подарит вам любовные и финансовые сюрпризы! Коллаж РБК-Украина: Гороскоп на июль 2021 для Тельца
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2021 расскажет Тельцам, в каких жизненных сферах им повезет больше всего в эпицентре лета, а в чем следует поосторожничать. В целом удача будет на вашей стороне, но расслабляться несмотря на жаркую пору, не время.

Прогнозом на июль для Тельца с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"Обстоятельства июля будут развивать или улучшать вас и ваши основные навыки, вам нужно будет больше читать, собирать информацию и учиться. Вы будете находиться в движении, постоянно стремиться к разнообразию и переменам. Количество встреч, поездок и контактов с людьми в это время значительно возрастет", - прогнозирует астролог.

Эксперт считает, что в это время появится интерес к учебе, онлайн-обучению либо нужно будет пройти курсы по повышению своей квалификации. Возможны непродолжительные поездки, кратковременные командировки или смена квартиры, работы.

Хорошее время для оформления документов и других важных бумаг. Могут открыться способности к писательству, маркетингу, коммерции, логистике, вождению авто. Прекрасное время, чтоб пройти курсы по вождению и получить права.

А вот в личных делах могут возникнуть трудности. В июле возможны конфликты в семье, с родителями, или из-за них, партнеров, недвижимости. Семейные проблемы, вопросы по недвижимости и жилплощади, противоречащие обстоятельства между домом и работой, возможно вы мало время уделяете семье и много времени проводите за работой.

"Будьте аккуратны в выяснениях отношений, так как это могут быть первыми звоночками к разводу. Следите за здоровьем родителей, вероятны болезни родственников, уход или разлука с одним из них", - предупредила астролог.

В финансовых вопросах июль будет благоприятен. Существенные денежные поступления могут быть от любой коллаборации, а также от консультаций. Возможно, кто-то получит материальное вознаграждение за победу в конкурсе, тендере, соревнованиях. Значительные суммы могут прийти от родственников, недвижимости, близкого окружения, аграрной и пищевой промышленности.

"В июле Тельцы проявят свою дипломатичность, смогут решить многие конфликты, найти компромисс в сложных переговорах, грамотно выстроить аргументацию в споре. Как личные, так и деловые отношения будут завязываться легко и непринужденно, а талант объяснять и убеждать поможет в июле предпринимателям, продавцам, консультантам и коучам", - резюмировала Арина Артуровна.

Ранее астролог также поделилась гороскопом на июль 2021 для Овна.

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