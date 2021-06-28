Гороскоп на июль для Стрельца: эпицентр лета принесет вам важные перемены!

Гороскоп на июль 2021 для Стрельца сулит ряд проблем, хлопот и конфликтов на работе. При этом в личной жизни все пойдет на лад, да и в сфере финансов у вас все будет отлично.

Прогнозом на июль для Стрельца с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

В июле, по мнению эксперта, Стрельцов ждут хлопоты, беспокойства, тревоги, неточная информация или неприятные новости, интриги на работе, склоки в коллективе, нервозная обстановка в коллективе и делах. В организационных делах - бюрократические хлопоты, ошибки в оформлениях бумаг.

Тяжело будет даваться обучение, написание книги или статей, много хейта и неправдоподобной информации в соцсетях или конкретно на ваших личных страницах.

Ссоры, споры, конфликты с родственниками, судебные разбирательства. Возможна, болезнь кого-то из родителей или домашних питомцев. Могут быть вынужденные отъезды и командировки.

"Если у вас намечается судовые разбирательства или оформление заграничных предприятий, иностранных контрактов, то важно подготовиться тщательно и перепроверить все требуемые документы, так как могут быть форс-мажорные ситуации", - советует астролог.

В этом месяце романтические путешествия буду очень удачными либо, если же вы одиноки, отправляйтесь одни, без кампании. И будьте уверенны, что вы там сможете встретить интересного человека либо веселую кампанию, вам одиноко точно не будет.

Что касается финансовых инициатив, то Стрельцы обладают интуитивным видением перспектив. Поэтому в июле рекомендуется проявить инициативу в кредитовании, поискать дополнительные источники финансирования. Крупные доходы стоит ожидать от партнеров, а также от коллаборации, морских, таможенных и заграничных проектов.

"Рекомендуется в этом месяце пройти ТО, отремонтировать авто, если требуется, так как могут быть неожиданные ситуации на дороге. Проявится интерес к методам оздоровления и медицине. Научная, преподавательская и деятельность связанная с обучением принесет хорошие плоды, известность и обязательства в определенных кругах", - добавила астролог.

Здоровье в этом месяце может подкачать, поэтому позаботьтесь о его укреплении заранее.