Гороскоп на июль 2021 для Весов: берегитесь разрывов и денежных проблем!

Гороскоп на июль 2021 для Весов расскажет в каких жизненных сферах знак Зодиака сможет преуспеть, а где нужно быть осторожнее из-за ряда трудностей и рисков. Что вас ждет в любви, карьере, деньгах, здоровье в самом эпицентре лета - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на июль для Весов с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

"В июле вы будете решать вопросы, связанные с детьми, организационными вопросами, путешествиями, организационными мероприятиями, возможны участия в конференциях, выставках, конкурсах и тендерах. Делайте все предельно скрупулезно, тщательно и ответственно, иначе недочеты и ошибки могут потянуть за собой потерю финансов и потерю уважения общественности", - пишет астролог.

Вам захочется ярких эмоций, праздников, поэтому не отказывайте себе в походах в театры, ярких нарядах, ресторанах, кино, различных бизнес-завтраках и мероприятиях.

"В любовной сфере могут быть резкие перепады, буря эмоций и разрывы. Также напряжение может наблюдаться в общении с детьми. Возможно, какие-то обязательства перед ними могут затруднять или тормозить вашу работу или проекты, общественную деятельность. Это может решиться с помощью финансов, например, наняв няню", - добавила Арина Артуровна.

Астролог считает, что в июле у Весов может быть торможение каких-то проектов или мероприятий из-за нехватки финансов. Здесь можно будет обратиться к более статусным людям, партнеру или вашим родителям.

"В этом месяце вы будете активны и весьма успешны в вопросах построения карьеры, так как этому будет способствовать новолуние в доме карьеры и статуса. Вы сможете мастерски вписаться в иерархию, вызвать симпатию у вышестоящих и влиятельных людей. Все это даст возможность получить желаемое "место" и доход. Поспособствует этому также и тайное покровительство или спонсор", - добавила эксперт.

Интересно, что с другой стороны, вы можете поменять ваш статус, приняв решение узаконить ваши отношения с любимым человеком или у вас родится ребенок или внук/внучка. Удачное время для зачатия.

Неплохо будут проходить манипуляции с недвижимостью. Возможна покупка квартиры, дачи, земли, крупные приобретения в дом.

Многие Весы будут активно искать новое увлечение, начнут осваивать новое хобби, запишутся на онлайн-курсы, пойдут на курсы вождения, проявят интерес к нетрадиционным методам оздоровления, гомеопатии, охоте, психологии, эзотерическим знаниям.