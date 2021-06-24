Гороскоп на июль 2021 для Рака: вас ждут трудные времена

Гороскоп для Рака на июль 2021 расскажет знаку Зодиака, что вас ждет в таких важных сферах жизни, как любовь, здоровье, карьера, отношения с близкими, родными и друзьями. Звезды сулят вам непростые времена, но не все так плохо, уверена известный астролог-исследователь.

Прогнозом на июль для Рака с нами поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

По словам эксперта, первая декада июля может быть весьма напряженной и это будет связано с финансами, растратами, работой и своими обязательствами как финансовыми, так и перед людьми.

"С другой стороны, может быть резкое изменение материального положение, как в плюс, так и в минус. Новолуние в вашем знаке говорит, о том, что стоит уделить внимание себе, своей внешности, здоровью, дому, семье, комфорту и уюту", - рассказывает эксперт.

В этом месяце вы будете в центре внимания, излучать уверенность в себе и своих силах. Нужно понять, чего вы хотите от жизни и составить план реализации. Ваши желания могут идти в разрез с партнером по браку или по бизнесу. Но это не отменяет страсть, любовь, яркие свидания с вашим любимым человеком.

В июле, несмотря на разгар лета и желание отдохнуть, первую половину месяца стоит усиленно поработать, проявить энтузиазм в решении всех текущих вопросов, причем не только своих, а и ваших партнеров. Награда за это может быть внушительной. Ваша деловая репутация укрепит свои позиции.

Во второй половине месяца благоприятное время для выступлений перед публикой, переговоров, предложений. Ваш актерский талант и красноречие помогут завоевать любовь поклонников и расположенность коллег и партнеров по бизнесу.

"Конец месяца идеально подходит для комфортабельного и дорогого отдыха, праздников и развлечений, встреч в дружеских компаниях. Причем не исключено, что именно вы будете инициатором таких поездок, вечеринок и сможете проявить великолепные организаторские способности. В июле ваша общительность и миловидность позволят умело использовать связи для удачного решения ваших вопросов", - добавила астролог.