Гороскоп на июль для Скорпиона: вас ждет крах отношений и прорыв в карьере

Гороскоп для Скорпиона на июль 2021 расскажет знаку Зодиака, чего вам следует ждать в любви, карьере, делах, отношениях, здоровье в эпицентре лета. Астролог прогнозирует возможные проблемы в семье и успех на работе.

Ваша энергия июля будет направлена на рекламу, продвижения себя и своего бренда, продвижение по карьере. Карьера, статус и другие амбиции выступят у вас на первый план, ваши действия и решения могут оказать важное влияние на ваше будущее.

А вот со стороны партнерства, личного и делового могут поступать какие-то ограничения, условия и напоминания об обязательствах. Если вы что-то запланировали, то ваш партнер может сорвать эти планы или изменить условия.

"Появится возможность проявить себя в деле, показать свои способности. Препятствия вас не смутят, а только еще больше будут подзадоривать. В любом случае в этот период вам придется много работать, забывая обо всем, кроме вожделенной цели. Также есть вероятность появление в жизни авторитетного, делового человека", - пишет астролог.

При этом дома может наблюдаться не совсем спокойная обстановка, возможны скандалы и семейные трудности, связанные с родственниками или недвижимостью. Такие ссоры могут довести до развода и раздела имущества, либо в этот период вы обратитесь к адвокату по этим вопросам.

Судебные процессы могут также касаться бизнеса, недвижимости и других сфер деятельности. Вы можете действовать слишком напористо, идти напролом, расталкивать локтями конкурентов и ругаться со всеми подряд.

"Возможны дискредитация, утрата самостоятельности, крах целей, также конфликты с начальством или другими влиятельными людьми. На этой почве возможны потеря интереса к делу, апатия, бездеятельность, бесшабашность. Опасность производственных травм, аварий и просто обострений хронических заболеваний", - добавила Арина.

В этом месяце у Скорпиона будет огромное желание путешествовать и расширять свои горизонты. Причем расширять этот горизонт придется не только в переносном, но и в прямом смысле слова. На вас повлияет важное знакомство, вероятно, с человеком издалека. Тем, кто ищет надежных партнеров для заключения выгодной сделки или совместной работы над важным проектом, стоит присмотреться к зарубежным коллегам.