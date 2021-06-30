Гороскоп на липень 2021 для Водолія: вас чекають важливі зміни!

За словами астролога, перша половина місяця буде вельми веселою і можна буде знайти безліч пригод, відмовитися від правил, ранніх домовленостей і просувати свою тему.

"Ймовірна витрата думок і безліч розбіжностей зі своїми партнерами по шлюбу і бізнесу, які до 10 липня можуть призвести до розривів відносин і обнулення всіх домовленостей. Також ці аспекти стосуються сфери бізнесу, нерухомості, акцій, трейдерства і виробництва", - розповідає астролог.

У цьому місяці мають місце бути яскраві любовні історії, ревнощі і сильне почуття власництва. Можливий персонаж, який зраджує, зриває плани і робить вам нерви.

"Молодик відбувається в будинку роботи здоров'я, ЗСЖ і обов'язків, тому добре любовні інтриги залишити на другий план і зайнятися своїми робочий обов'язками, управлінням, можливо, знадобиться заміна кадрів", - попередила астролог.

Повня пройде у вашому знаку і це означає, що ви будете відчувати натхнення, ентузіазм і будете наповнені енергією і силою. Ви зможете проявити свої лідерські якості, контролювати людей і управляти ними, як в прямому, так і переносному сенсі.

Можливо, вам доведеться доглядати за кимось, або доглядати доведеться за вами. У цьому місяці важливо приділити час собі і зайнятися своїм здоров'ям, розібратися зі своїми завданнями і справами.

Не виключено, що в липні вам запропонують керівну посаду. Якщо ж ви - вже керівник, то ваші співробітники в липні проявлять себе з кращого боку, як відповідальні і надійні виконавці. Можливі успішні відрядження. Якщо ви поки без роботи, саме час шукати вакантну керівну посаду.

"Можливо, під напором подій, ви вирішите з'їхатися під спільний дах з вашим партнером, зможете благополучно вирішити питання по квартирі або нерухомості. Вірогідні хороший додатковий заробіток, особливо у тих, хто пов'язаний з громадськими організаціями, юридичною, медичною, морською і сферою відпочинку і розваг", - резюмувала експерт.