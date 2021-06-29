Гороскоп для Козерога на июль 2021: какие перемены вас ждут в финансах и карьере

Гороскоп на июль 2021 для знака Зодиака Козерог расскажет представителям созвездия про возможности, перспективы, шансы на успех, а также вероятные сложности, с которыми они могут столкнуться. Что готовит вам середина лета в любви, деньгах, карьере, отношениях с близкими, здоровье и самочувствии - читайте ниже в нашем материале.

Прогнозом на июль для Козерога с Lite поделилась известный астролог Арина Артуровна . Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асценденту (восходящему знаку).

По мнению эксперта, Козероги могут столкнуться с разрушением правил и договоренностей в финансовой сфере, конфликтом бунтарей против системы. В первой половине месяца может быть ломка, спазм мышц, напряженность в теле, трудность со сном.

"До 10 июля лучше не брать сверх нагрузки в работе, так как могут быть проблемы со здоровьем и не вовлекаться в финансовые обязательства. Могут быть неожиданные траты на детей, хобби, увлечения, любовников и организационные мероприятия", - прогнозирует астролог.

Новолуние происходит в доме партнерства и это значит, что месяц нужно посвятить не работе, а своему партнерству, укреплению связей, как личных, так и деловых. Провести время со своим человеком по духу, с кем у вас есть общие цели, интересы и планы. Рекомендуется съездить в романтическое путешествие.

"Аспекты планет покажут, кто является важными людьми в вашей жизни. Также уделите внимание своим родным, близким, родителям, проявите заботу и внимание к ним. Если же вы уже в длительном союзе, чувства к партнеру могут нахлынуть с новой силой", - рассказывает Арина Артуровна.

Возможны существенные доходы от коллабораций, сотрудничества с представителями водных знаков, а также ваш любимый человек может порадовать заработками.

Обретенные в июле связи, контакты, друзья и партнеры принесут много позитива в вашу жизнь и откроют новые горизонты. Во второй половине месяца может произойти важная сделка либо крупные финансовые вложения. Хорошие отношения с партнерами помогут решить и финансовый вопрос, особенно во второй декаде. Также период благоприятен для обновления гардероба, шопинга и приобретений для своего дома.

"Проявится тяга ко всему необычному и загадочному, тайному - начиная от чужих секретов и заканчивая духовными практиками, ретритами, психологией, геологией и историей", - резюмировала эксперт.