Раміна зізналася, чи шкодує про участь у "Холостяку", та назвала свого улюбленого героя шоу

Вівторок 25 листопада 2025 13:19
Раміна зізналася, чи шкодує про участь у "Холостяку", та назвала свого улюбленого героя шоу Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай відверто розповіла про те, як участь у реаліті "Холостяк" вплинула на її життя і кар’єру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для Harpers Bazaar.

Чи шкодує Раміна про участь у "Холостяку"

Зірка зізнається, що не шкодує про свій досвід у телешоу - навпаки, саме він став відправною точкою, яка відкрила для неї можливості в медіа.

"Зовсім ні. Цей проєкт дав мені можливість побачити себе збоку, попрацювати над собою та отримати величезний буст авдиторії. Завдяки "Холостяку" я почала заробляти на рекламі - це були мої перші справжні гроші. Мені все подобалося", - сказала Раміна.

Водночас вона визнала, що формат має і темний бік: іноді учасники можуть стати інструментом шоу, а їхні слабкості - способом привернути увагу глядача.

Раміна зізналася, чи шкодує про участь у &quot;Холостяку&quot;, та назвала свого улюбленого героя шоуРаміна (фото: instagram.com/raminalalala)

"Єдине, що погано, - це те, що заради рейтингів шоу часто використовує людей, підкреслює їхні слабкості та певні риси характеру, не думаючи про психологічні наслідки для учасників. Це інколи боляче спостерігати", - додала блогерка.

Попри це, Есхакзай продовжує стежити за проєктом і має свого фаворита серед колишніх головних героїв.

"Мені дуже подобався Іраклі Макацарія - він надзвичайно харизматичний", - поділилася вона.

Раміна зізналася, чи шкодує про участь у &quot;Холостяку&quot;, та назвала свого улюбленого героя шоуІраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)

Нагадаємо, у 5-му сезоні шоу "Холостяк" Раміна боролася за серце футболіста Сергія Мельника.

Дівчина залишила проєкт, увійшовши до трійки найкращих.

Після участі в проєкті вона зіткнулася з хвилею критики, яка вплинула на її впевненість у собі.

Журналістка раніше пригадувала, що спочатку продюсери не розглядали її як фаворитку, однак симпатія головного героя змінила хід шоу.

"Наскільки мені відомо, то команда не ставила на мене великих ставок, але я сподобалася холостяку та я дійшла до трійки. Вже коли цей проєкт вийшов, мені почали писати люди, що зі мною щось не так, і це мене дуже травмувало. Це сформувало в мені комплекси та я боялася бути дурочкою", - ділилася знаменитість.

Раміна зізналася, чи шкодує про участь у &quot;Холостяку&quot;, та назвала свого улюбленого героя шоуСергій Мельник і Раміна Есхакзай (скріншот)

