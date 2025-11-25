Раміна зізналася, чи шкодує про участь у "Холостяку", та назвала свого улюбленого героя шоу
Журналістка та блогерка Раміна Есхакзай відверто розповіла про те, як участь у реаліті "Холостяк" вплинула на її життя і кар’єру.
Чи шкодує Раміна про участь у "Холостяку"
Зірка зізнається, що не шкодує про свій досвід у телешоу - навпаки, саме він став відправною точкою, яка відкрила для неї можливості в медіа.
"Зовсім ні. Цей проєкт дав мені можливість побачити себе збоку, попрацювати над собою та отримати величезний буст авдиторії. Завдяки "Холостяку" я почала заробляти на рекламі - це були мої перші справжні гроші. Мені все подобалося", - сказала Раміна.
Водночас вона визнала, що формат має і темний бік: іноді учасники можуть стати інструментом шоу, а їхні слабкості - способом привернути увагу глядача.
Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
"Єдине, що погано, - це те, що заради рейтингів шоу часто використовує людей, підкреслює їхні слабкості та певні риси характеру, не думаючи про психологічні наслідки для учасників. Це інколи боляче спостерігати", - додала блогерка.
Попри це, Есхакзай продовжує стежити за проєктом і має свого фаворита серед колишніх головних героїв.
"Мені дуже подобався Іраклі Макацарія - він надзвичайно харизматичний", - поділилася вона.
Іраклі Макацарія (фото: instagram.com/maqatsa)
Нагадаємо, у 5-му сезоні шоу "Холостяк" Раміна боролася за серце футболіста Сергія Мельника.
Дівчина залишила проєкт, увійшовши до трійки найкращих.
Після участі в проєкті вона зіткнулася з хвилею критики, яка вплинула на її впевненість у собі.
Журналістка раніше пригадувала, що спочатку продюсери не розглядали її як фаворитку, однак симпатія головного героя змінила хід шоу.
"Наскільки мені відомо, то команда не ставила на мене великих ставок, але я сподобалася холостяку та я дійшла до трійки. Вже коли цей проєкт вийшов, мені почали писати люди, що зі мною щось не так, і це мене дуже травмувало. Це сформувало в мені комплекси та я боялася бути дурочкою", - ділилася знаменитість.
Сергій Мельник і Раміна Есхакзай (скріншот)
