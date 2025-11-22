П'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк

У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався лише з однією учасницею, яка поїхала додому ще до Церемонії троянд.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"

Хто поїхав додому

Перед церемонією троянд учасниця Юлія зізналася Тарасу, що не хоче залишатися у проєкті, пояснивши своє рішення тим, що сумує за сином. Однак Тарас не до кінця повірив у щирість цієї причини.

Він нагадав, що запропонував Юлії індивідуальні умови, які дозволили б їй частіше спілкуватися з дитиною, проте дівчина не проявила бажання скористатися цією можливістю.

Урешті Юлія вирішила покинути проєкт і зробила це ще до того, як Тарас почав вручати троянди.

Юля покинула проєкт (фото: instagram.com/holostyakstb)

Тож, на проєкті залишаються: