П'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк
У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався лише з однією учасницею, яка поїхала додому ще до Церемонії троянд.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"
Хто поїхав додому
Перед церемонією троянд учасниця Юлія зізналася Тарасу, що не хоче залишатися у проєкті, пояснивши своє рішення тим, що сумує за сином. Однак Тарас не до кінця повірив у щирість цієї причини.
Він нагадав, що запропонував Юлії індивідуальні умови, які дозволили б їй частіше спілкуватися з дитиною, проте дівчина не проявила бажання скористатися цією можливістю.
Урешті Юлія вирішила покинути проєкт і зробила це ще до того, як Тарас почав вручати троянди.
Юля покинула проєкт (фото: instagram.com/holostyakstb)
Тож, на проєкті залишаються:
- Дар'я Романець
- Ірина Пономаренко
- Настя Половинкіна
- Валерія Жуковська
- Оксана Шанюк
- Ірина Кулешина
- Надін Головчук
- Ольга Дзундза.
