Головна » Розваги » Шоу бізнес

П'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк

Субота 22 листопада 2025 00:10
П'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк Тарас Цимбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Іванна Пашкевич

У новому випуску "Холостяка" головний герой реаліті Тарас Цимбалюк попрощався лише з однією учасницею, яка поїхала додому ще до Церемонії троянд.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на трансляцію нової серії "Холостяка"

Хто поїхав додому

Перед церемонією троянд учасниця Юлія зізналася Тарасу, що не хоче залишатися у проєкті, пояснивши своє рішення тим, що сумує за сином. Однак Тарас не до кінця повірив у щирість цієї причини.

Він нагадав, що запропонував Юлії індивідуальні умови, які дозволили б їй частіше спілкуватися з дитиною, проте дівчина не проявила бажання скористатися цією можливістю.

Урешті Юлія вирішила покинути проєкт і зробила це ще до того, як Тарас почав вручати троянди.

П'ята Церемонія троянд на &quot;Холостяку&quot;: з ким попрощався ЦимбалюкЮля покинула проєкт (фото: instagram.com/holostyakstb)

Тож, на проєкті залишаються:

  • Дар'я Романець
  • Ірина Пономаренко
  • Настя Половинкіна
  • Валерія Жуковська
  • Оксана Шанюк
  • Ірина Кулешина
  • Надін Головчук
  • Ольга Дзундза.

