Звезда "Холостяка" разнесла участниц, которые жалуются на монтаж: "Если бы они читали договор"

Надежда Авраменко, которая покинула "Холостяк" в 4 выпуске, высказалась об участницах, которые жалуются на проект после "вылета". В частности, недовольство высказывали София Шамия и Диана Зотова.

В интервью РБК-Украина Надя рассказала, есть ли у нее обиды на проект и что она может сказать о девушках, которым что-то не понравилось.

Как звезда "Холостяка" разнесла некоторых участниц

Так, Надя высказалась о девушках, которые говорят о так называемом неудачном монтаже на проекте. Также бывает и так, что участницы жалуются на комментарии от зрителей.

"Если бы у всех было немножко больше мозгов, то и не было бы никаких обид. Если бы они читали договор, который подписывали, то там все подробно расписано. Со своей стороны и из того, что я видела - не могу сказать что-то плохое по монтажу", - отметила Авраменко.

При этом она отметила, что не все моменты со съемок попадают в выпуски. Но это имеет логическое объяснение.

"Понятно, что они не могут весь материал выложить, потому что это никто не будет смотреть. Это было бы уже не реалити, а какой-то длинный сериал. Поэтому это максимально сжимают, но в пределах того, чтобы донести зрителю все, что у нас происходит. Просто более коротко", - сказала Надя.

Надя из "Холостяка" высказалась о скандалах на реалити (фото: пресс-служба)

А еще бывшая участница "Холостяка" призналась, была ли она довольна условиями на проекте. Надя прямо сказала, что не хочет на что-то жаловаться.

"У меня вообще не было ожиданий. Мы жили не на улице, а в классных условиях. Просто было много съемок, было где-то моментами немножко сложнее. Но мы знали, куда мы идем. Нас предупреждали о съемках, в целом не могу сказать, что у нас были плохие условия", - подчеркнула она.

По словам Нади, даже после "вылета" из "Холостяка" она смотрит новые выпуски. Ей нравится наблюдать за тем, как развиваются события реалити.

"Смотрю, конечно, смотрю. Потому что когда ты уже там побывал, пожил, тебе потом интересно: как оно развивается, что дальше будет, как себя дальше ведут девушки", - рассказала Авраменко.

Кто жаловался на монтаж на "Холостяке"

Напомним, когда София Шамия со скандалом ушла из проекта, она начала критиковать реалити. По словам "Мисс Украина", в выпусках якобы был монтаж, из-за которого казалось, что она слишком часто говорит о своем титуле.

Шамия пригрозила судом (скриншот)

А Диана Зотова говорила, что на проекте якобы не показали ее слова о решении уйти из "Холостяка".

"Это была моя инициатива уйти из проекта, потому что я поняла, что люблю другого человека, поэтому с Тарасом могла вести себя только как с другом, о чем и сказала ему в кадре, но это решили не вставлять. Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти", - утверждала модель.