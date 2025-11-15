Діана Зотова з "Холостяка" висловилася про виліт та "таємне весілля"

Модель Діана Зотова, з якою попрощався Тарас Цимбалюк у новому випуску "Холостяка", вирішила розповісти "свою правду". Дівчина заявила, що саме вона вирішила піти з проекту.

Що сказала Зотова після вильоту з "Холостяка"

Так, модель заявила, що не намагається виправдатися, а пише "сухі факти". На проекті вона зізналася Тарасу, що історія з її колишнім отримала продовження.

"По-перше, я дійсно розійшлася зі своїм хлопцем ще задовго до проєкту і не мала з ним жодного контакту на момент першої вечірки. По-друге, я дійсно поїхала по роботі до Франції, де мала дуже серйозну зйомку, узгоджену ще за пару місяців до проєкту, про що попередила всіх керівників "Холостяка" ще до того, як мене погодили на проєкт. Є всі докази", - написала Діана.

"По-третє, так, я заробляю кошти на власну сімʼю і завжди допомагаю їм, незважаючи на те, ким і де працює мій брат, сестра, як вони виглядають і яким чином ведуть свої соцмережі. Найнеприємніше те, що дорослі люди з проєкту виставили це так, нібито я прикриваюся заробітком для сімʼї заради того, щоб поїхати налагоджувати стосунки з колишнім, хоча знають, що це неправда", - стверджує вона.

Зотова відреагувала на виліт з "Холостяка" (фото: instagram.com/di__zotova)

Окрім цього, Зотова зізналася, що дійсно говорила з колишнім, коли вже була на проекті. Це сталося під час її поїздки на зйомки.

"Ми довго душевно проговорили. І так, я зрозуміла, що в мене дійсно ще залишилися глибокі почуття до цієї людини, які так просто не зникнуть навіть на проєкті. Але ми з ним не бачилися, бо були в різних країнах, тільки проговорили по телефону до ранку: у мене своя робота, у нього своя, і нам обом зранку треба йти працювати", - заявила модель.

Після цього вона вирішила повернутися на проект та поговорити з Тарасом особисто. Також Діана запевнила, що саме вона вирішила піти з "Холостяка", а не Цимбалюк ухвалив рішення про її виліт.

"Це була моя ініціатива піти з проєкту, тому що я зрозуміла, що кохаю іншу людину, тому з Тарасом могла поводитися тільки як із другом, про що й сказала йому в кадрі, але це вирішили не вставляти. Тарас подякував мені за щирість і сказав, що він таке цінує та приймає моє рішення піти", - додала Зотова.

Також Діана стверджує, що фраза "добре, дякую", яку можна було почути наприкінці її розмови з Тарасом, нібито сказала не вона.

Окрім цього, в коментарях під дописом Зотова відповіла на чутки про "таємне весілля". Нещодавно мережею "завірусилися" фото, на яких Діана була у сукні нареченої. Нині модель запевняє, що це була зйомка для реклами.

"Любі мої, коли у мене буде весілля, про це будуть знати всі, майте терпіння", - написала нині вона.

Зотова висловилася про "таємне весілля" (скріншот)