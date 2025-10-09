ua en ru
На заміну Бленуце? В "Динамо" помітили загадкового форварда-новачка

Четвер 09 жовтня 2025 13:43
UA EN RU
На заміну Бленуце? В "Динамо" помітили загадкового форварда-новачка Фото: Усман Саване (Renouveau SPORT)
Автор: Андрій Костенко

На тренуванні київського "Динамо" був помічений талановитий 17-річний форвард з Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал "Ідеальне "Динамо".

Що відомо про потенційного новачка

Мова йде про нападника юнацької збірної Малі Усмана Саване. Під час літнього трансферного вікна "біло-сині" були зацікавлені у послугах цього футболіста, проте офіційної інформації про його прибуття в Україну клуб не повідомляв.

Про 17-річного футболіста, який зараз тренується з командою U-19, відомо небагато. На батьківщині він виступає за столичний клуб "Бамако" та грає за збірну Малі U-17.

Фахівці відзначають його швидкість, техніку дриблінгу та гру один в один. У Малі він вважається одним із найперспективніших нападників свого покоління.

Ситуація з атакою в "Динамо"

Після від'їзду до іспанської "Жирони" найкращого бомбардира сезону-2024/25 Владислава Ваната, зараз у списку нападників основної команди лише три виконавці.

Це 25-річний панамський легіонер Едуардо Герреро, 19-річний Матвій Пономаренко, що в складі збірної України виступав на чемпіонаті світу U-20, та 23-річний румун Владислав Бленуце.

Перехід останнього виявився скандальним, через прихильність гравця та його дружини до російської пропаганди. Існує інформація, що румун може залишити "Динамо" вже в зимове трансферне вікно.

Раніше ми розповіли, що "Карпати" й "Динамо" побили глядацькі рекорди УПЛ.

Також читайте, хто отримав нагороди УПЛ за підсумками 8 туру.

