Ванат у "Жироні": трансферна бомба, відома дата і сума переходу

Понеділок 01 вересня 2025 14:54
UA EN RU
Ванат у "Жироні": трансферна бомба, відома дата і сума переходу Владислав Ванат (фото: facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Катерина Урсатій

Нападник київського "Динамо" та збірної України Владислав Ванат 1 вересня офіційно стане гравцем іспанської "Жирони". Очікується, що трансферна вартість 23-річного форварда становитиме 20 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "ТаТоТаке" у соцмережі Telegram.

Ванат приєднається до "Жирони": деталі гучного трансферу

Український форвард прилетів до Іспанії напередодні, щоб підписати усі необхідні документи. Джерела повідомляють, що тристоронні папери між Динамо, Жироною та самим Ванатом мають бути підписані сьогодні. Крім того, клуби домовилися про прийнятний графік платежів за трансфер.

Клуб "Жирона" заплатить не 15 млн, а одразу активує клаусулу Ваната, прописану в його контракті з "Динамо", яка саме й становить 20 мільйонів євро.

Клуби узгодили деталі

Повідомляється, що всі необхідні документи між клубами та самим гравцем мають бути підписані сьогодні. Також клуби досягли домовленості щодо зручного для "Динамо" графіка платежів за трансфер.

Варто зазначити, що напередодні український нападник прибув до Іспанії для завершення свого переходу.

"Жирона" чекає на Ваната

Головний тренер "Жирони" Мічел Санчес підтвердив, що очікує на прибуття українського форварда.

"Я ні з ким не розмовляв. Мені сказали, що він був у таборі, завтра він буде з нами, але я не маю інформації про те, що він уже підписав контракт або що він уже підписаний. Якщо він тут, сподіваюся, що він зрештою приїде, але я не знаю", - прокоментував Мічел на пресконференції після матчу.

Статистика гравця та український слід у "Жироні"

У поточному сезоні Владислав Ванат провів за "Динамо" 7 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 2 результативними передачами.

Transfermarkt оцінює поточну ринкову вартість футболіста в 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що в складі "Жирони" вже виступають два українських футболісти - воротар Владислав Крапивцов та півзахисник Віктор Циганков.

Раніше ми повідомляли про рекордну суму підписання Александера Ісака "Ліверпулем".

Також читайте, що сказав головний тренер "Бенфіки" про перехід Георгія Судакова.

