"Карпати" й "Динамо" побили глядацькі рекорди УПЛ

Вівторок 07 жовтня 2025 22:40
"Карпати" й "Динамо" побили глядацькі рекорди УПЛ Фото: Глядачі на стадіоні "Україна" у Львові (ФК "Карпати")
Автор: Андрій Костенко

Поєдинок 7-го туру української Прем'єр-ліги між львівськими "Карпатами" та київським "Динамо" встановив низку рекордів, пов'язаних з глядацьким інтересом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу УПЛ.

Гра з карколомним сюжетом

Матч відбувся 27 вересня та завершився бойовою нічиєю – 3:3. Поєдинок, окрім результативності, запам'ятався карколомним сюжетом.

Львів'яни, стримавши стартовий натиск гостей, протягом трьох хвилин забили у ворота чемпіонів двічі. "Динамо" відіграло один м'яч ще до перерви, а на початку другого тайму за дві хвилини зрівняло рахунок та вийшло уперед (3:2).

Згодом обидві команди мали нагоди забити, а завершилось усе спасінням "Карпат" на 90+4 хвилині: львівські футболісти билися до кінця та зуміли зрівняти рахунок.

Рекорд не тільки на трибунах

Згодом в УПЛ офіційно заявили, що на цьому матчі були присутні 8 700 глядачів. І це найбільша кількість уболівальників на домашній грі "Карпат" із сезону-2019/20. Тоді на матч першого туру з "Динамо" прийшло 12 135 глядачів.

А 7 жовтня свій звіт надало УПЛ ТБ. За даними офіційного транслятора чемпіонату України, поєдинок переглянули 297 025 глядачів. Це найвищий показник від початку чемпіонату.

