На замену Бленуце? В "Динамо" заметили загадочного форварда-новичка

На тренировке киевского "Динамо" был замечен талантливый 17-летний форвард из Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал "Идеальное "Динамо" .

Что известно о потенциальном новичке

Речь идет о нападающем юношеской сборной Мали Усмане Саване. Во время летнего трансферного окна "бело-синие" были заинтересованы в услугах этого футболиста, однако официальной информации о его прибытии в Украину клуб не сообщал.

О 17-летнем футболисте, который сейчас тренируется с командой U-19, известно немного. На родине он выступает за столичный клуб "Бамако" и играет за сборную Мали U-17.

Специалисты отмечают его скорость, технику дриблинга и игру один в один. В Мали он считается одним из самых перспективных нападающих своего поколения.

Ситуация с атакой в "Динамо"

После отъезда в испанскую "Жирону" лучшего бомбардира сезона-2024/25 Владислава Ваната, сейчас в списке нападающих основной команды только три исполнителя.

Это 25-летний панамский легионер Эдуардо Герреро, 19-летний Матвей Пономаренко, который в составе сборной Украины выступал на чемпионате мира U-20, и 23-летний румын Владислав Бленуце.

Переход последнего оказался скандальным, из-за приверженности игрока и его жены к российской пропаганде. Существует информация, что румын может покинуть "Динамо" уже в зимнее трансферное окно.