Україна програла Іспанії та з єдиною поразкою залишає ЧС U-20

Збірна України, яка на чемпіонаті світу U-20, що проходить у Чилі, пройшла без поразок груповий етап, спіткнулась у першому ж раунді плей-офф. Наша команда мінімально поступилася Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

ЧС-2025 U-20, 1/8 фіналу

Україна – Іспанія – 0:1

Гол: Пабло Гарсія, 24

Перед матчем

Україні явно не пощастило з турнірною сіткою. Вже в першому раунді плей-офф довелося грати з чемпіонами Європи у цій віковій категорії – іспанцями.

Не наша вина, що потенційний фаворит квартету С спочатку несподівано поступився Марокко (0:2), потім не втримав перемогу з Мексикою (2:2) і лише перемога в останньому турі над Бразилією (1:0) дозволила йому пролізти у плей-офф з 3-ї сходинки.

Іронія в тому, що якби "синьо-жовті" пропустили в групі вперед Парагвай, грали б у 1/8 з Норвегією, що з усіх точок зору було б краще.

Оптимізму не додала й історія з Геннадієм Синчуком, якому ФІФА несподівано продовжила дискваліфікацію. Ситуація наразі бачиться доволі темною, але, судячи з усього порушення з боку української команди мало місце. Тому шукати тут конспірологію не варто.

Хід гри

Іспанці були явними фаворитами зустрічі і перевага чемпіонів Європи стала відчутною з самого початку. "Фурія Роха" повністю контролювала гру, хоча до пожеж у штрафному Владислава Крапивцова майже не доходило.

Все завдяки героїчному захисту "синьо-жовтих", який на межі сил стримував іспанську атаку. Але одного разу і цей механізм дав збій.

На 24-й хвилині Ісан Меріно зробив м'яке закидання у штрафний на хід Пабло Гарсії. Той першим дотиком прийняв м'яч, а другим переправив його ворота. С точки зору майстерності і індивідуального виконання все було зроблено нападником "Бетіса" на топ-рівні.

Україна мала єдиний реальний шанс відігратися ближче до перерви. На 41-й хвилині Данило Кревсун зі штрафного подав прямо на голову Матвію Пономаренку, але наш форвард пробив невдало.

Після перерви "синьо-жовтим" треба було йти вперед та відіграватися. Втім пульс поєдинку контролювали іспанці. Вони могли забити (ще одну чудову нагоду мав Пабло Гарсія, а також Родрі Мендоса), могли й пропустити (небезпечно стріляв Данило Ващенко, а в самому кінці - Олександр Пищур), але відносно спокійно досягли потрібного їм результату.

Підсумки для України

Команда Дмитра Михайленко показала непоганий футбол на груповому рівні. Хоча обидві перемоги – над Південною Кореєю та Парагваєм не були яскравими та переконливими.

Відверто не пощастило з суперником в 1/8 фіналу. Вийди наша команда на когось іншого, булла б нагода трішки розігратися та додати впевненості. Але Іспанія – з самого початку виглядала вироком. І нажаль прогнози справдилися.

Тепер більшість футболістів цієї команди перейдуть на новий рівень – до збірної U-21. Вона під керівництвом Унаї Мельгоси зараз бореться за вихід на Євро-2027. А у далекій перспективі – за право зіграти на Олімпіаді-2028.