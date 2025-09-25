Скандальний Бленуце залишиться в "Динамо": позбутися нападника забороняє ФІФА

Чи можна продати румуна прямо зараз

За даними румунського видання Gazeta Sporturilor, київський клуб має намір позбутися форварда через скандальну історію з соцмережами та непереконливу гру.

Скандальний нападник міг би залишити "Динамо" вже наступного тижня – над цим працює агент футболіста.

Давид Салерно, який представляє інтереси гравця, шукає варіанти працевлаштування для свого клієнта в арабських країнах, оскільки там трансферне вікно діє ще тиждень.

"Біло-сині" сподіваються повернути за Бленуце хоча б частину з 1,8 млн євро, які вже перераховані його попередньому клубу – румунській "Університаті".

Однак у разі, якщо таку угоду буде досягнуто, є ризик, що ФІФА розцінить перехід як проміжний трансфер, оскільки з моменту підписання контракту (2 вересня) ще не минуло 4 місяці.

Подібні операції заборонені правилами ФІФА, оскільки раніше їх використовували для обходу фінансових обмежень. Тому є велика вірогідність, що трансфер буде забанений.

Луческу в поміч

Отже, варіант швидкого позбавлення Бленуце – малоймовірний. Скоріш за все, доведеться чекати до зими, коли спливе чотиримісячний термін угоді і відкриється зимовий трансферний період.

До справи долучили навіть колишнього тренера "Динамо" Мірчу Луческу.

Як повідомив 80-річний фахівець румунським ЗМІ, клубні функціонери "Динамо" прямо заявили йому: "До зими якось протримаємося, але його треба продавати. Він буде виставлений на трансфер".

Зазначимо. що раніше Луческу заявив, що зробив свій внесок у перехід Бленуце в "Динамо". Саме він порадив "біло-синім" придбати нападника.

Ультрас "Динамо" стріляли в тирі по зображенню Бленуце (фото з румунського видання Gazeta Sporturilor)

Скандал з Бленуце: що відомо

"Динамо" підписало 23-річного румунського форварда на п'ять років – до літа 2030-го. Бленуце мав замінити в команді Владислава Ваната, який перебрався до іспанської "Жирони".

Сума трансферу офіційно не називалася, але за інсайдерськими даними – разом з бонусами вона становить 2,6 млн євро.

Ще до дебюту в "Динамо" румун опинився в центрі гучного скандалу. На його особистій сторінці у TikTok були знайдені репости пропагандистських російських відео. Подібні репости робила також його дружина.

Під час дебютного матчу румуна ультрас "Динамо" закидали лаву запасних киян ватою на знак протесту. Згодом відбулася зустріч гравця з фанатами, проте вона не мала позитивного результату.

Щодо суто футбольних показників, Бленуце виходив на поле у складі киян у трьох матчах, результативними діями в атаці не відзначився. Натомість забив гол у власні ворота.