Без "Динамо" та "Шахтаря": УПЛ роздала нагороди героям 8 туру

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 8-го туру віддала призи найкращим гравцю та тренеру – представникам криворізького "Кривбаса" та черкаського ЛНЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Переможець "Шахтаря" – поза конкуренцією

Найкращим тренером 8-го туру рішенням 38 експертів, серед яких і представник РБК-Україна, майже одностайно (34 перших місця в анкетах) визнано наставника черкаського ЛНЗ Віталія Пономарьова. Команда під його керівництвом завдала розгромної виїзної поразки "Шахтарю" з рахунком 4:1.

До топ-3 також увійшли Младен Бартуловіч ("Металіст 1925" на виїзді зіграв унічию з "Динамо" – 1:1) та Іван Федик ("Рух" в гостях поклав на лопатки "Колос" – 2:0).

Віталій Пономарьов (фото: ФК ЛНЗ)

Венесуелець проти нігерійця

Натомість за звання найкращого футболіста туру розгорівся дуже серйозний заочний спір між двома легіонерами – представниками "Кривбаса" та ЛНЗ.

У підсумку, найкращим став венесуельський вінгер криворіжців Глейкер Мендоза, який набрав лише на 10 балів більше, ніж нігерійський півзахисник черкаського клубу Проспер Обах.

На пристойній відстані від них розташувалися, але увійшли до топ-5: Максим Брагару ("Полісся"), Мухаррем Яшарі (ЛНЗ) та Єгор Твердохліб ("Кривбас").

У збірній – домінація ЛНЗ

Дуже цікаво виглядає і символічна збірна 8-го туру, до якої увійшли сім представників ЛНЗ (на додачу до тренера).

Зазначимо, що в команду тижня не потрапив жоден з представників чинного чемпіона "Динамо" та лідера УПЛ "Шахтаря".

Всього ж до символічної збірної 8-го туру увійшли представники п'яти клубів. Команда в схемі 4-3-3 має такий вигляд: Олексій Паламарчук (ЛНЗ) – Денис Кузик, Назарій Муравський (обидва – ЛНЗ), Едуард Сарапій ("Полісся"), Юрій Копина ("Рух") – Артур Рябов, Мухаррем Яшарі (обидва – ЛНЗ), Іван Литвиненко ("Металіст 1925") – Глейкер Мендоза (“Кривбас”), Проспер Обах, Марк Ассінор (обидва – ЛНЗ).

Загалом експерти згадували 27 футболістів та 6 тренерів на звання героїв 23-го туру, а також 61 кандидата до символічної збірної.