Головна » Новини » Політика

Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки

Франція, Вівторок 06 січня 2026 12:00
UA EN RU
Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки Фото: генштаби союзників провели зустріч у Парижі (x.com/CEMA_FR)
Автор: Наталія Кава

Начальники генеральних штабів збройних сил країн "Коаліції охочих" під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі Х.

За його словами, у французькій столиці він провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Великої Британії генералом Річем Найтоном, начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

"Гарантії безпеки в Україні та умови їхньої реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих", - зазначив Мандон.

Він додав, що поточна військова робота, яка триває вже кілька місяців у межах коаліції та у співпраці зі Сполученими Штатами, покликана підтримати політичні кроки, спрямовані на досягнення тривалого миру в Європі.

Саміт у Парижі

Раніше повідомлялося, що союзники України 6 січня зберуться в Парижі для узгодження свого внеску у майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення вогню з Росією.

Зустріч відбувається в межах ширших зусиль із формування спільної позиції України, Європи та США, яку згодом можуть представити російській стороні. Серед ключових тем переговорів - можливе розміщення іноземних військ на території України після встановлення перемир’я.

У межах так званої "коаліції охочих" уже є країни, які допускають свою присутність в Україні після припинення бойових дій. На початку січня президент України також повідомляв, що представники генеральних штабів і оборонного сектору вирушили до Парижа для проведення серії зустрічей.

Надалі на рівні лідерів планується доопрацювання безпекових документів із фокусом на гарантіях безпеки та відновленні України. Після цього заплановано серію зустрічей у США за участі широкого кола держав.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Париж. Там він візьме участь у засіданні "коаліції охочих" та зустрінеться з французьким колегою Емануелем Макроном.

