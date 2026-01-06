Союзники України обговорили в Парижі практичну реалізацію гарантій безпеки

Начальники генеральних штабів збройних сил країн "Коаліції охочих" під час зустрічі в Парижі обговорили гарантії безпеки для України та механізми їхньої практичної реалізації.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив начальник Генштабу ЗС Франції генерал Фаб'єн Мандон у соцмережі Х.

За його словами, у французькій столиці він провів зустріч із начальником Генштабу ЗС Великої Британії генералом Річем Найтоном, начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим, а також командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем.

"Гарантії безпеки в Україні та умови їхньої реалізації були в центрі обговорень під час відеоконференції з начальниками генеральних штабів збройних сил коаліції охочих", - зазначив Мандон.

Він додав, що поточна військова робота, яка триває вже кілька місяців у межах коаліції та у співпраці зі Сполученими Штатами, покликана підтримати політичні кроки, спрямовані на досягнення тривалого миру в Європі.