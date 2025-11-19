Новий рейтинг ФІФА: на якому місці Україна і чому це дивно

ФІФА оновила світовий рейтинг чоловічих збірних після листопадових матчів відбору до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації національних та континентальних футбольних асоціацій.

Результати листопадових матчів

У рамках останніх відбіркових матчів Україна здобула перемогу над Ісландією та зазнала поразки від Франції.

Виграш у фінальному турі групи дозволив команді Сергія Реброва закріпитися на другій позиції в групі та забезпечив можливість зіграти у плейоф за путівку на мундіаль.

Перемога над Ісландією принесла "синьо-жовтим" 2,11 очка у світовому рейтингу, проте цього виявилося недостатньо, щоб залишитися попереду Канади.

Таким чином, хоч наша збірна показала доволі непогані результати в осінньому циклі матчів, це не дозволило їй покращити своє становище у рейтингу. Як би це дивно не виглядало.

Зміни у топ-10 рейтингу ФІФА

Очолює рейтинг Іспанія з 1877,18 балами, слідом йдуть Аргентина та Франція.

Серед помітних змін - підйом Бразилії на п’яте місце та падіння Італії до 13-ї позиції.

Англія, Португалія та Нідерланди утримують місця в топ-7, тоді як Німеччина та Хорватія піднялися на одну сходинку.

Україна та сусіди у рейтингу

Нинішні 1557,47 балів дозволяють Україні залишатися у другій двадцятці, однак канадці з 1559,15 очками випередили нашу команду.

Ззаду йде Норвегія з 1553,14. Результати наступних відбіркових турів стануть критичними для подальшого підйому української збірної у рейтингу ФІФА.

Рейтинг збірних ФІФА

Іспанія - 1877,18 бали Аргентина - 1873,33 Франція - 1870 Англія - 1834,12 Бразилія - 1760,46 (+2) Португалія - 1760,38 (-1) Нідерланди - 1756,27 (-1) Бельгія - 1730,71 Німеччина - 1724,15 (+1) Хорватія - 1716,88 (+1)

Лідери рейтингу ФІФА (скриншот: fifa.com)

...

28. Канада - 1559,15 (+1)

29. Україна - 1557,47 (-1)

30. Норвегія - 1553,14

Україна у рейтингу ФІФА (скриншот: fifa.com)

До речі, дивно, що у рейтингу є Росія. Хоча, як відомо, з лютого 2022 року російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних турнірів під егідою ФІФА.

Наразі збірна країни-агресора посідає 33 місце, випереджаючи команди Панами, Польщі та Уельсу.

У листопаді росіяни зіграли два товариські матчі: розписали нічию з Перу (1:1) на "Газпром Арені" в Санкт-Петербурзі, і програли 0:2 чилійцям в Сочі.