Чому Лунін не грає за збірну: воротар дав офіційну відповідь

Андрій Лунін, голкіпер національної збірної України з футболу, публічно відповів на хвилю спекуляцій щодо його відсутності у складі команди на два останні міжнародні вікна кваліфікації до чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт футболіста в соцмережі Instagram .

Жорстка реакція голкіпера

Незважаючи на відновлення після ушкодження, на наступні два цикли відбіркових матчів до Мундіалю Андрій Лунін не потрапив до списку викликаних гравців. На відміну від вересневої ситуації з травмою, цього разу Федерація футболу не надавала жодних коментарів щодо причин такого рішення тренерського штабу.

Ситуація з невикликом та відсутністю пояснень породила чутки про те, що воротар міг сам відмовитися від виступів за національну команду.

Він не пояснив, чому саме його не викликали, але наголосив, що жодним чином це не пов'язано з його небажанням грати за Україну.

"Дивлячись на те, що останнім часом поширюють не те, що неправдиву, а просто вигадану інформацію про те, що я відмовляюся представляти збірну України, я не можу мовчати, особливо коли намагаються забруднити моє ім’я і поставити під сумнів мою любов та відданість до національної команди", - написав футболіст.

Професіоналізм і відданість

Лунін підкреслив, що ідея відмовитися від виступів за збірну є "апріорі неможливою", адже національна команда - це "мрія та ціль кожного футболіста". Він закликав журналістів перевіряти інформацію і підтвердив свою готовність допомагати команді.

"Хтось із вас чув від мене, що я відмовляюся приїжджати до збірної, чи від головного тренера?! Відповідь - "ні", бо це апріорі неможливо - навіть думати про те, щоб не грати за збірну України, не те щоб сказати таке. Збірна - це мрія та ціль кожного футболіста, і для мене це гордість - представляти кольори нашої країни", - йдеться у заяві.

Голкіпер зазначив, що завжди був готовий бути на заміні, якщо таке рішення приймав тренер, адже "головне - команда і результат". Він назвав опубліковані раніше статті "брехнею", а дії журналістів, які поширюють дезінформацію, - "неповагою".

Кар’єра Луніна у збірній

Андрій Лунін почав викликатися до національної команди ще у 2017 році, а його дебютний матч відбувся у 2018-му проти Саудівської Аравії. Першу офіційну гру за "синьо-жовтих" він провів у червні 2022 року в Лізі націй проти Ірландії.

Лунін був учасником нещодавнього чемпіонату Європи-2024. Загалом на рахунку 26-річного воротаря 16 матчів у складі збірної України.