Фатальна помилка Зінченка: Україна не змогла переграти Азербайджан у відбірному матчі ЧС-2026 (відео)

Баку, Вівторок 09 вересня 2025 20:55
Фото: Олександру Зінченко не пощастило (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України провела свій другий матч кваліфікації чемпіонату світу 2026 року. У Баку вона зіграла внічию з командою Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Кваліфікація ЧС-2026, 2-й тур

Азербайджан – Україна – 1:1

Голи: Махмудов, 72 (пенальті) - Судаков, 51

Україна: Трубін – Зінченко (Михайліченко, 84), Матвієнко, Забарний, Конопля – Бондаренко (Волошин, 75), Калюжний (Ярмолюк, 61), Очеретько (Шапаренко, 75) – Судаков, Ванат (Довбик, 61), Зубков.

Як пройшла гра

Вже на 3-й хвилині грецький арбітр Вассіліс Фоттіас призначив пенальті у ворота господарів. Сталося це після того, як Ванат у штрафному майданчика господарів впав від дотику руки Мустафазаде до його плеча. Форвард "Жирони", сподіваючись на пенальті, втратив нагоду вийти сам на сам із воротарем. Але й 11-метровий не заробив. Після перегляду ВАР суддя скасував рішення.

У подальшому українці більше володіли м'ячем, але створити щось більш-менш небезпечне біля воріт воротаря азербайджанців Магомедалієва не змогли. Натомість Трубіну довелося двічі вступати в гру: після удару Махмудова зі штрафного та потенційного виходу сам на сам від Дадашева.

Перший тайм завершився без голів – 0:0.

А вже на початку другої половини "синьо-жовті" відкрили рахунок. На 51-й хвилині Зубков відібрав м'яч у суперників, а потім точною передачею в штрафну вивів Судакова на точний удар в один дотик.

Українці не кинулись розвивати успіх, діяли в не дуже швидкому темпі, сподіваючись підловити суперників на черговій помилці. Азербайджанці намагались шукати щастя в атаці, але це в них відверто не виходило.

Неприємність для збірної України виникла несподівано. Після навісу з лівого флангу до штрафного Трубіна, Зінченко виграв верхову боротьбу з Байрамовим. І коли епізод завершився, у справу втрутився ВАР. На повторі було чіко видно, що український футболіст торкнувся м'яча рукою. Пенальті!

Махмудов переграв Трубіна з "точки". Азербайджан забив свій перший гол у останніх 7-ми матчах.

Зрівнявши рахунок, господарі більше не ризикували. А їхній масований захист українці пробити не змогли.

Що далі

Україна набрала 1 бал в двох стартових матчах відбору. По три очки мають збірні Ісландії та Франції, які сьогодні зіграють між собою в Парижі (початок – о 21:45 за Києвом).

Наступні поєдинки "синьо-жовті" проведуть вже у жовтні. 10 жовтня на виїзді проти Ісландії та 13-го в польському Кракові – з Азербайджаном.

Раніше ми порівняли вартість футболістів збірних Азербайджану та України.

Також читайте, які збірні вже пробилися на чемпіонат світу-2026.

