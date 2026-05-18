Тріумфи Світоліної та Ястремської: як перемоги українок переписали рейтинг WTA
У понеділок, 18 травня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток планети. Представниці українського тенісу здійснили потужний ривок, завоювавши престижні титули на турнірах в Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Зліт Світоліної та стабільність Костюк
Історичний успіх на "тисячнику" в Римі Еліни Світоліної дозволив їй покращити своє становище одразу на три позиції. Тепер лідерка вітчизняного тенісу посідає 7-ме місце у світовій класифікації.
Друга ракета нашої країни Марта Костюк, попри те, що змушена була пропустити римські змагання через ушкодження, зуміла зберегти за собою високу 15-ту сходинку.
Повернення Ястремської та парад рекордів
Значного прогресу цього тижня досягла і Даяна Ястремська. Завдяки перемозі на турнірі категорії WTA 125 в італійській Пармі, вона відіграла сім пунктів і повернулася до першої п'ятдесятки світового рейтингу, розташувавшись на 45-му місці.
Стабільно покращили свої позиції й інші представниці України в першій сотні. Юлія Стародубцева додала три рядки й тепер посідає 54-те місце, а Олександра Олійникова піднялася на дві сходинки й зафіксувала 66-ту позицію.
Своєю чергою Ангеліна Калініна здійснила ривок на чотири позиції вгору й іде 89-ю, тоді як Дарія Снігур зберегла за собою 95-те місце світової класифікації.
Таким чином, у топ-100 світового рейтингу зараз перебувають сім вітчизняних тенісисток.
За межами першої сотні новий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез – стрибок на 10 сходинок вивів її на 142-гу позицію. Також упевнено покращили свої показники Катаріна Завацька, яка піднялася на 268-ме місце, та Анастасія Соболєва, чий рух на 295-ту позицію дозволив їй знову повернутися до топ-300 найкращих тенісисток планети.
Топ-10 українок у рейтингу WTA:
- 7 (10). Еліна Світоліна
- 15 (15). Марта Костюк
- 45 (52). Даяна Ястремська
- 54 (57). Юлія Стародубцева
- 66 (68). Олександра Олійникова
- 89 (93). Ангеліна Калініна
- 95 (95). Дарія Снігур
- 142 (152). Вероніка Подрез
- 268 (279). Катаріна Завацька
- 295 (303). Анастасія Соболєва
Що у топ-10
Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. Чільну десятку залишила італійка Жасмін Паоліні, яка не змогла захистити свій торішній титул у столиці Італії.
Топ-10 світового рейтингу:
- (1). Аріна Соболенко
- (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
- (3). Іга Свьонтек (Польща)
- (4). Коко Гофф (США)
- (5). Джессіка Пегула (США)
- (6). Аманда Анісімова (США)
- (10). Еліна Світоліна (Україна)
- (7). Мірра Андрєєва
- (9). Вікторія Мбоко (Канада)
- (11). Кароліна Мухова (Чехія)
