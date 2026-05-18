ua en ru
Пн, 18 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Тріумфи Світоліної та Ястремської: як перемоги українок переписали рейтинг WTA

10:17 18.05.2026 Пн
2 хв
Оновлений табель про ранги жіночого тенісу зафіксував стрімкий зліт першої ракетки України та успіхи інших наших спортсменок
aimg Андрій Костенко
Тріумфи Світоліної та Ястремської: як перемоги українок переписали рейтинг WTA Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

У понеділок, 18 травня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток планети. Представниці українського тенісу здійснили потужний ривок, завоювавши престижні титули на турнірах в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Читайте також: Ефект злету в Римі: Світоліна побила рекорд Серени Вільямс та увірвалася до ексклюзивного клубу

Зліт Світоліної та стабільність Костюк

Історичний успіх на "тисячнику" в Римі Еліни Світоліної дозволив їй покращити своє становище одразу на три позиції. Тепер лідерка вітчизняного тенісу посідає 7-ме місце у світовій класифікації.

Друга ракета нашої країни Марта Костюк, попри те, що змушена була пропустити римські змагання через ушкодження, зуміла зберегти за собою високу 15-ту сходинку.

Повернення Ястремської та парад рекордів

Значного прогресу цього тижня досягла і Даяна Ястремська. Завдяки перемозі на турнірі категорії WTA 125 в італійській Пармі, вона відіграла сім пунктів і повернулася до першої п'ятдесятки світового рейтингу, розташувавшись на 45-му місці.

Стабільно покращили свої позиції й інші представниці України в першій сотні. Юлія Стародубцева додала три рядки й тепер посідає 54-те місце, а Олександра Олійникова піднялася на дві сходинки й зафіксувала 66-ту позицію.

Своєю чергою Ангеліна Калініна здійснила ривок на чотири позиції вгору й іде 89-ю, тоді як Дарія Снігур зберегла за собою 95-те місце світової класифікації.

Таким чином, у топ-100 світового рейтингу зараз перебувають сім вітчизняних тенісисток.

За межами першої сотні новий особистий рекорд встановила 19-річна Вероніка Подрез – стрибок на 10 сходинок вивів її на 142-гу позицію. Також упевнено покращили свої показники Катаріна Завацька, яка піднялася на 268-ме місце, та Анастасія Соболєва, чий рух на 295-ту позицію дозволив їй знову повернутися до топ-300 найкращих тенісисток планети.

Топ-10 українок у рейтингу WTA:

  • 7 (10). Еліна Світоліна
  • 15 (15). Марта Костюк
  • 45 (52). Даяна Ястремська
  • 54 (57). Юлія Стародубцева
  • 66 (68). Олександра Олійникова
  • 89 (93). Ангеліна Калініна
  • 95 (95). Дарія Снігур
  • 142 (152). Вероніка Подрез
  • 268 (279). Катаріна Завацька
  • 295 (303). Анастасія Соболєва

Тріумфи Світоліної та Ястремської: як перемоги українок переписали рейтинг WTA

Що у топ-10

Лідирувати продовжує "нейтральна" Аріна Соболенко. Чільну десятку залишила італійка Жасмін Паоліні, яка не змогла захистити свій торішній титул у столиці Італії.

Топ-10 світового рейтингу:

  1. (1). Аріна Соболенко
  2. (2). Єлена Рибакіна (Казахстан)
  3. (3). Іга Свьонтек (Польща)
  4. (4). Коко Гофф (США)
  5. (5). Джессіка Пегула (США)
  6. (6). Аманда Анісімова (США)
  7. (10). Еліна Світоліна (Україна)
  8. (7). Мірра Андрєєва
  9. (9). Вікторія Мбоко (Канада)
  10. (11). Кароліна Мухова (Чехія)

Раніше Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська
Новини
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Аналітика
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв’ю з Олексієм Соболевим