Елегантність королеви Риму: Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000 (фото і відео)
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала триразовою чемпіонкою престижного турніру WTA 1000 в Римі. Одразу після історичної перемоги організатори влаштували для українки неймовірну фотосесію та відеозйомку біля одного з головних символів міста – легендарного фонтану Треві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.
Фотосесія в серці Риму: "Найближче до раю"
Світоліна з'явилася біля знаменитого фонтану Треві в елегантному та витонченому образі, який підкреслив її статус головної тріумфаторки турніру. Тримаючи в руках омріяний кубок, Еліна позувала перед камерами світових медіа, демонструючи бездоганний стиль та емоції щастя.
Еліна вже встигла поділитися яскравими кадрами та відео на своїй сторінці в Instagram, зворушливо підписавши публікацію:
"Найближче до раю, що я коли-небудь відчувала", - написала вона.
Важка перемога в фіналі
Шлях до цього титулу для українки став справжнім випробуванням. У фінальному поєдинку Світоліна зійшлася в запеклій боротьбі з четвертою ракеткою планети, американкою Коко Гофф.
Матч тримав у напрузі до останнього сету, проте Еліна продемонструвала фірмовий характер і вирвала перемогу в трьох партіях – 6:4, 6:7, 6:2.
Ювілейний титул та домінація на ґрунті
Ця перемога принесла Світоліній цілу серію видатних кар'єрних досягнень:
- Найбільший титул у статусі мами: Еліна продовжує доводити, що повернення у великий спорт після народження доньки може бути максимально тріумфальним.
- Ювілейний трофей: Це був 25-й фінал для українки на рівні WTA і її 20-й ювілейний титул.
- Ґрунтове прокляття для суперниць: На ґрунтових кортах Еліна зіграла вже у восьмому фіналі в кар'єрі – і виграла всі вісім!
- Триразова чемпіонка: Світоліна підкорила Рим уже втретє. Раніше вона підіймала цей кубок над головою у 2017 та 2018 роках.
