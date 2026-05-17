Елегантність королеви Риму: Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000 (фото і відео)

12:46 17.05.2026 Нд
2 хв
Українська тенісистка здобула свій 20-й титул у кар'єрі та знялася у витонченій фотосесії в самому серці італійської столиці
aimg Андрій Костенко
Елегантність королеви Риму: Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000 (фото і відео) Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Перша ракетка України Еліна Світоліна стала триразовою чемпіонкою престижного турніру WTA 1000 в Римі. Одразу після історичної перемоги організатори влаштували для українки неймовірну фотосесію та відеозйомку біля одного з головних символів міста – легендарного фонтану Треві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram тенісистки.

Читайте також: Зіграла два матчі за день: Ястремська втерла носа фаворитці та взяла титул у Пармі

Фотосесія в серці Риму: "Найближче до раю"

Світоліна з'явилася біля знаменитого фонтану Треві в елегантному та витонченому образі, який підкреслив її статус головної тріумфаторки турніру. Тримаючи в руках омріяний кубок, Еліна позувала перед камерами світових медіа, демонструючи бездоганний стиль та емоції щастя.

Еліна вже встигла поділитися яскравими кадрами та відео на своїй сторінці в Instagram, зворушливо підписавши публікацію:

"Найближче до раю, що я коли-небудь відчувала", - написала вона.

Важка перемога в фіналі

Шлях до цього титулу для українки став справжнім випробуванням. У фінальному поєдинку Світоліна зійшлася в запеклій боротьбі з четвертою ракеткою планети, американкою Коко Гофф.

Матч тримав у напрузі до останнього сету, проте Еліна продемонструвала фірмовий характер і вирвала перемогу в трьох партіях – 6:4, 6:7, 6:2.

Ювілейний титул та домінація на ґрунті

Ця перемога принесла Світоліній цілу серію видатних кар'єрних досягнень:

  • Найбільший титул у статусі мами: Еліна продовжує доводити, що повернення у великий спорт після народження доньки може бути максимально тріумфальним.
  • Ювілейний трофей: Це був 25-й фінал для українки на рівні WTA і її 20-й ювілейний титул.
  • Ґрунтове прокляття для суперниць: На ґрунтових кортах Еліна зіграла вже у восьмому фіналі в кар'єрі – і виграла всі вісім!
  • Триразова чемпіонка: Світоліна підкорила Рим уже втретє. Раніше вона підіймала цей кубок над головою у 2017 та 2018 роках.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Теніс Еліна Світоліна
