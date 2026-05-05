Костюк знялася з "тисячника" в Римі: відома причина та деталі

12:23 05.05.2026 Вт
2 хв
Українська тенісистка не зможе поборотися за другий поспіль титул категорії WTA 1000
aimg Андрій Костенко
Марта Костюк (фото: x.com/MutuaMadridOpen)
Друга ракетка України Марта Костюк (WTA 15) офіційно відмовилася від участі у турнірі WTA 1000 в італійському Римі. Причиною такого рішення стала травма правого стегна, яку спортсменка отримала після свого тріумфального виступу в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Tennisform.

Обставини зняття та стан Костюк

Марта прибула до столиці Італії в статусі свіжоспеченої чемпіонки аналогічного турніру в Мадриді. У Римі вона отримала 23-й номер посіву, що дозволяло їй розпочинати змагання одразу з другого кола. Там українка мала зустрітися з переможницею пари Кароліна Плішкова (Чехія) – Джессіка Боусас Манейро (Іспанія). Поєдинок був запланований на п'ятницю, 8 травня.

Проте через ушкодження стегна тенісистка не зможе розпочати змагання.

Наразі немає офіційної інформації щодо того, скільки часу знадобиться Марті на повне відновлення. Українка все ще залишається у заявці на турнір серії WTA 500 у Страсбурі, що має стати останнім етапом підготовки до Ролан Гаррос, який стартує 25 травня.

Хто з українок виступить у Римі

Попри відсутність Костюк, Україна зберігає солідне представництво на італійських кортах. В основній сітці жіночого одиночного розряду зіграють Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова.

Також склад українського десанту в Римі можуть поповнити Дарія Снігур та Ангеліна Калініна, якщо успішно подолають фінальну стадію кваліфікації.

Основна сітка "тисячника" у Римі триватиме з 5 по 17 травня.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

