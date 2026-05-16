ua en ru
Сб, 16 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Рим наш! Світоліна у трисетовому трилері здолала Гофф і виграла ювілейний титул WTA

21:56 16.05.2026 Сб
2 хв
Українка забрала вирішальний сет "під нуль" за брейками, шокувавши третю ракетку світу
aimg Катерина Урсатій
Рим наш! Світоліна у трисетовому трилері здолала Гофф і виграла ювілейний титул WTA Еліна Світоліна (фото: Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Перша ракетка України Еліна Світоліна тріумфально завершила супертурнір категорії WTA 1000 в італійському Римі. У виснажливому фінальному поєдинку українка в трьох сетах переграла третю ракетку світу, американку Коко Гофф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат фіналу.

Читайте також: Цензура чи регламент? WTA відповіла на звинувачення українки у тиску через війну

Фінальна дуель у Римі стала вже шостим очним протистоянням між Світоліною та Гофф.

Еліна підходила до цього матчу в статусі фаворитки за особистими зустрічами, маючи в активі серію з двох поспіль перемог над амбітною американкою, і зуміла продовжити цю приємну традицію.

Нерви, тай-брейк та розгромний фінал

Старт поєдинку перетворився на справжню «перестрілку» на кортах Рима - тенісистки почергово обмінювалися брейками аж до рахунку 4:4.

Проте в ендшпілі першої партії Світоліна продемонструвала фірмову холоднокровність, перехопила ініціативу і закрила сет на свою користь - 6:4.

Другий сет пройшов у максимально рівній та безкомпромісній боротьбі. Жодна з суперниць не хотіла віддавати бодай гейм, тому за рахунку 6:6 доля партії вирішувалася на тай-брейку.

Там сильнішою виявилася Гофф, яка зуміла зрівняти рахунок у матчі та перевести гру у вирішальний раунд.

У третьому, фінальному сеті на корті каміння на камені не залишилося від інтриги.

За рахунку 2:2 перша ракетка України увімкнула максимальні оберти: Еліна виграла чотири гейми поспіль, двічі під нуль реалізувала брейк-поїнти та ефектно поставила крапку в матчі - 6:2.

Історичний тріумф: повернення королеви Рима

Ця перемога стала для Еліни Світоліної знаковою та переписала кілька статистичних рекордів:

  • Королева Рима: Еліна втретє в кар'єрі підкорила престижний італійський «тисячник». Раніше вона здіймала цей кубок над головою у 2017 та 2018 роках.
  • Ювілейний трофей: Перемога в Італії принесла Світоліній 20-й титул у професійній кар'єрі.
  • Кінець 7-річного очікування: Українка здобула свій найбільший трофей з 2018 року, коли вона тріумфувала на Підсумковому турнірі WTA. З того часу Еліна не перемагала на змаганнях такого високого рівня.

Завдяки цьому успіху українські тенісистки оформили вже чотири перемоги на турнірах WTA у поточному сезоні. Половина з цього золотого доробку - дві перемоги - на рахунку лідерки національного тенісу Еліни Світоліної.

Раніше стало відомо, що Україна виставить на Ролан Гаррос рекордний склад тенісисток.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
Європа не повинна клювати на приманку Кремля: Естонія застерегла від переговорів з РФ
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату