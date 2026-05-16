Зіграла два матчі за день: Ястремська втерла носа фаворитці та взяла титул у Пармі

Третя ракетка змагань Даяна Ястремська тріумфально завершила ґрунтовий турнір серії WTA 125 в Пармі (Італія). У фінальному протистоянні 26-річна українка у двох сетах переграла досвідчену чешку Барбору Крейчикову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру Parma Ladies Open.

Залізний характер: два поєдинки за кілька годин

Шлях Ястремської до цього титулу став справжнім випробуванням на витривалість.

Через примхи погоди українці довелося вийти на корт двічі за один день.

Спочатку Даяна завершувала виснажливий півфінальний матч проти іспанки Джессіки Бузас Манейро, де долю зустрічі вирішували нервові тай-брейки.

Усього за дві години після цієї перемоги Ястремська вже мала грати великий фінал.

При цьому її суперниця, Барбора Крейчикова, мала колосальну перевагу в часі на відпочинок, адже свій півфінал проти швейцарки Вероніки Голубич закрила ще напередодні.

Попри тотальну фізичну перевагу чешки, українка продемонструвала залізний характер та неймовірну концентрацію.

Ідеальний фінал та ювілейний трофей

Фінальний поєдинок пройшов під повним диктатом української тенісистки.

Даяна продемонструвала феноменальну гру на власній лінії, не віддавши Крейчиковій жодного гейму на своїй подачі за весь матч.

Натомість Ястремська впевнено реалізувала свої брейк-пойнти та закрила обидва сети з ідентичним розгромним рахунком - 6:3, 6:3.

Переривання прокляття фіналів та історична статистика

Для Даяни Ястремської цей успіх став знаковим із кількох причин: