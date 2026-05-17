Ефект злету в Римі: Світоліна побила рекорд Серени Вільямс та увірвалася до ексклюзивного клубу

Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна після завоювання ювілейного, 20-го титулу в кар'єрі на турнірі WTA 1000 в Римі встановила декілька історичних досягнень.

Як Світоліна обійшла Вільямс

Здобувши свій третій трофей на римському "тисячнику", Еліна переписала історію світового тенісу. У віці 31 року та 235 днів вона стала найстаршою гравчинею, яка в межах одного турніру змогла перемогти одразу трьох суперниць із топ-5 світового рейтингу.

Попередній рекорд належав легендарній американці Серені Вільямс, яка встановила його у 2013 році на турнірі в Маямі (у віці 31 року та 173 днів).

Шлях Світоліної до цього досягнення складався так: у чвертьфіналі вона здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну, у півфіналі вибила третій номер класифікації Ігу Свьонтек, а у вирішальному матчі в трьох сетах зламала опір четвертої ракетки планети Коко Гофф.

Найстарші тенісистки, що перемагали трьох гравчинь із топ-5 на одному турнірі:

Еліна Світоліна (Україна) – 31 рік 235 днів (Рим-2026) Серена Вільямс (США) – 31 рік 173 дні (Маямі-2013) Марі П'єрс (Франція) – 30 років 296 днів (Сан-Дієго-2005)

Елітна компанія зіркових матусь

Крім того, перемога в Римі закріпила за Світоліною статус однієї з найуспішніших спортсменок, які повернулися у великий спорт після декрету.

Еліна, яка народила доньку Скай у жовтні 2022 року, стала лише третьою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти престижний турнір категорії WTA 1000 у статусі мами. Раніше подібне досягнення підкорювалося тільки бельгійці Кім Клейстерс та Вікторії Азаренко з Білорусі.

Former world #3 before pregnancy.



3 years after returning as a mom, she's back to world #7, lifting one of the biggest titles of…

Що каже сама чемпіонка

"Це були дуже важкі матчі. Мабуть, єдиний турнір зі схожою за складністю сіткою, який я пам'ятаю у своїй кар'єрі – це WTA 1000 у Торонто, де я свого часу теж обіграла чотирьох суперниць із топ-10. Для мене цей успіх вселяє колосальну впевненість перед Ролан Гаррос. Я надзвичайно пишаюся тією інтенсивністю та зусиллями, які змогла продемонструвати", - цитує слова Світоліної видання Punto de break.