ua en ru
Нд, 17 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Ефект злету в Римі: Світоліна побила рекорд Серени Вільямс та увірвалася до ексклюзивного клубу

17:36 17.05.2026 Нд
3 хв
Неймовірний виступ на італійському "тисячнику" переписав історію жіночого тенісу та приніс українці унікальний статус, який раніше підкорювався лише одиницям.
aimg Андрій Костенко
Ефект злету в Римі: Світоліна побила рекорд Серени Вільямс та увірвалася до ексклюзивного клубу Еліна Світоліна з трофеєм "тисячника" в Римі (фото: instagram.com/internazionalibnlditalia)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Лідерка вітчизняного тенісу Еліна Світоліна після завоювання ювілейного, 20-го титулу в кар'єрі на турнірі WTA 1000 в Римі встановила декілька історичних досягнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Opta Ace та The Tennis Letter.

Читайте також: Елегантність королеви Риму: Світоліна вразила розкішною фотосесією після тріумфу на WTA 1000

Як Світоліна обійшла Вільямс

Здобувши свій третій трофей на римському "тисячнику", Еліна переписала історію світового тенісу. У віці 31 року та 235 днів вона стала найстаршою гравчинею, яка в межах одного турніру змогла перемогти одразу трьох суперниць із топ-5 світового рейтингу.

Попередній рекорд належав легендарній американці Серені Вільямс, яка встановила його у 2013 році на турнірі в Маямі (у віці 31 року та 173 днів).

Шлях Світоліної до цього досягнення складався так: у чвертьфіналі вона здолала другу ракетку світу Єлену Рибакіну, у півфіналі вибила третій номер класифікації Ігу Свьонтек, а у вирішальному матчі в трьох сетах зламала опір четвертої ракетки планети Коко Гофф.

Найстарші тенісистки, що перемагали трьох гравчинь із топ-5 на одному турнірі:

  1. Еліна Світоліна (Україна) – 31 рік 235 днів (Рим-2026)
  2. Серена Вільямс (США) – 31 рік 173 дні (Маямі-2013)
  3. Марі П'єрс (Франція) – 30 років 296 днів (Сан-Дієго-2005)

Ефект злету в Римі: Світоліна побила рекорд Серени Вільямс та увірвалася до ексклюзивного клубу

Елітна компанія зіркових матусь

Крім того, перемога в Римі закріпила за Світоліною статус однієї з найуспішніших спортсменок, які повернулися у великий спорт після декрету.

Еліна, яка народила доньку Скай у жовтні 2022 року, стала лише третьою тенісисткою в історії, якій вдалося виграти престижний турнір категорії WTA 1000 у статусі мами. Раніше подібне досягнення підкорювалося тільки бельгійці Кім Клейстерс та Вікторії Азаренко з Білорусі.

Що каже сама чемпіонка

"Це були дуже важкі матчі. Мабуть, єдиний турнір зі схожою за складністю сіткою, який я пам'ятаю у своїй кар'єрі – це WTA 1000 у Торонто, де я свого часу теж обіграла чотирьох суперниць із топ-10. Для мене цей успіх вселяє колосальну впевненість перед Ролан Гаррос. Я надзвичайно пишаюся тією інтенсивністю та зусиллями, які змогла продемонструвати", - цитує слова Світоліної видання Punto de break.

Раніше ми розповіли, як Ястремська втерла носа фаворитці та взяла титул у Пармі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Еліна Світоліна
Новини
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Зеленський про атаку на Москву: цілком справедливі відповіді України на затягування війни
Аналітика
"Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Я не готовий до війни" – це відмазка. Прийди, а ми навчимо": інтерв'ю з бійцем Шаманбату