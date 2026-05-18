Триумфы Свитолиной и Ястремской: как победы украинок переписали рейтинг WTA
В понедельник, 18 мая, Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток планеты. Представительницы украинского тенниса совершили мощный рывок, завоевав престижные титулы на турнирах в Италии.
Взлет Свитолиной и стабильность Костюк
Исторический успех на "тысячнике" в Риме Элины Свитолиной позволил ей улучшить свое положение сразу на три позиции. Теперь лидер отечественного тенниса занимает 7-е место в мировой классификации.
Вторая ракета нашей страны Марта Костюк, несмотря на то, что вынуждена была пропустить римские соревнования из-за повреждения, сумела сохранить за собой высокую 15-ю строчку.
Возвращение Ястремской и парад рекордов
Значительного прогресса на этой неделе достигла и Даяна Ястремская. Благодаря победе на турнире категории WTA 125 в итальянской Парме, она отыграла семь пунктов и вернулась в первую пятидесятку мирового рейтинга, расположившись на 45-м месте.
Стабильно улучшили свои позиции и другие представительницы Украины в первой сотне. Юлия Стародубцева прибавила три строчки и теперь занимает 54-е место, а Александра Олейникова поднялась на две ступеньки и зафиксировала 66-ю позицию.
В свою очередь Ангелина Калинина совершила рывок на четыре позиции вверх и идет 89-й, тогда как Дарья Снигур сохранила за собой 95-е место мировой классификации.
Таким образом, в топ-100 мирового рейтинга сейчас находятся семь отечественных теннисисток.
За пределами первой сотни новый личный рекорд установила 19-летняя Вероника Подрез - прыжок на 10 ступенек вывел ее на 142-ю позицию. Также уверенно улучшили свои показатели Катарина Завацкая, которая поднялась на 268-е место, и Анастасия Соболева, чье движение на 295-ю позицию позволило ей вновь вернуться в топ-300 лучших теннисисток планеты.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
- 7 (10). Элина Свитолина
- 15 (15). Марта Костюк
- 45 (52). Даяна Ястремская
- 54 (57). Юлия Стародубцева
- 66 (68). Александра Олейникова
- 89 (93). Ангелина Калинина
- 95 (95). Дарья Снигур
- 142 (152). Вероника Подрез
- 268 (279). Катарина Завацкая
- 295 (303). Анастасия Соболева
Что в топ-10
Лидировать продолжает "нейтральная" Арина Соболенко. Лидирующую десятку покинула итальянка Жасмин Паолини, которая не смогла защитить свой прошлогодний титул в столице Италии.
Топ-10 мирового рейтинга:
- (1). Арина Соболенко
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (3). Ига Свёнтек (Польша)
- (4). Коко Гофф (США)
- (5). Джессика Пегула (США)
- (6). Аманда Анисимова (США)
- (10). Элина Свитолина (Украина)
- (7). Мирра Андреева
- (9). Виктория Мбоко (Канада)
- (11). Каролина Мухова (Чехия)
