Спорт

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перемоги "Шахтаря" та поразки "Динамо"

П'ятниця 28 листопада 2025 11:33
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перемоги "Шахтаря" та поразки "Динамо" Фото: "Шахтар" додав балів Україні (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

У четвер, 27 листопада, матчами Ліги Європи та Ліги конференцій завершився черговий тиждень єврокубків, після чого УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів.

Про поточну ситуацію в рейтингу – розповідає РБК-Україна.

Вирішальний внесок "гірників"

У Лізі конференцій, де Україну представляють два клуби, донецький "Шахтар" здобув важливу перемогу у Дубліні над ірландським "Шемрок Роверс" (2:1) та зробив серйозний крок до плей-офф.

Натомість "Динамо" поступилося на виїзді кіпрській "Омонії" (0:2), після чого керівництво клубу відправило головного тренера Олександра Шовковського у відставку.

Завдяки перемозі "Шахтаря" до єврокубкової скарбнички України додано +0,500 бала (два очки за перемогу, поділені на чотири клуби, що стартували в сезоні). Загалом сезонний показник становить 4,750, що відповідає 18-му місцю серед країн у сезонному рейтингу.

Україна піднялася в топ-25

Найважливіша зміна – прогрес України в п'ятирічному рейтингу, за результатами якого й формують представництво країни в єврокубках.

Нині показник становить 22,350 бала, що дозволило обійти Азербайджан (22,250) та Словенію (22,218) і піднятися на 25-ту позицію.

Обидва конкуренти цього тижня очок не здобули:

  • Азербайджанський "Карабах" програв італійському "Наполі" у ЛЧ (0:2)
  • Словенський "Цельє" поступилося чеській "Сігмі" у ЛК (1:2)

Тепер Україну від найближчого конкурента – Сербії – відділяє 1,025 бала. Це приблизно еквівалент двох перемог у груповому раунді.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перемоги &quot;Шахтаря&quot; та поразки &quot;Динамо&quot;

Що дасть місце в топ-22

Піднятися до 22-го місця у цьому сезоні – критично важливо.

Якщо українським клубам за підсумками поточної кампанії це не вдасться, то чемпіон УПЛ у сезоні-2027/28 розпочне боротьбу в ЛЧ із першого раунду кваліфікації, а не з другого, як було цього року.

Зазначимо, що з першого раунду чемпіон України стартує вже в наступному сезоні-2026/27.

Позиції у клубному рейтингу

У клубному рейтингу УЄФА "Шахтар" пілнявся на 48-му позицію (після попереднього туру – було 54-те місце). Натомість "Динамо" скотилося зі 108-ї на 114-ту.

Раніше ми розповіли про головні події в драматичному турі Ліги чемпіонів.

Також ми повідомили, що "Шахтар" підписав новий контракт із півзахисником збірної України.

