Покер Мбаппе, камбек Луніна та перша перемога "Бенфіки": що сталося в драматичному турі ЛЧ

П’ятий тур Ліги чемпіонів став яскравим для українських футболістів. Андрій Лунін уперше за сезон захистив ворота "Реала", Анатолій Трубін та Георгій Судаков допомогли "Бенфіці" здобути першу перемогу, а топові європейські клуби видали результативний вечір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Лунін повернувся в старт "Реала" та відіграв перший матч за понад пів року

Український воротар уперше в сезоні вийшов у заявці мадридського клубу через раптову хворобу основного голкіпера Тібо Куртуа. Лунін одразу отримав місце у старті на виїзній зустрічі з "Олімпіакосом", за який виступає інший українець - Роман Яремчук.

Уже на старті поєдинку мадридський воротар пропустив після точного удару Шикінью. Згодом Лунін кілька разів виручив команду, відбив небезпечний постріл того ж Шикінью, ефектно парирував удар Мехді Таремі головою та впевнено діяв на виходах.

Попри п’ять сейвів, Андрій тричі діставав м’яч із сітки. "Реал", своєю чергою, виграв завдяки фантастичному покеру Кіліана Мбаппе - 4:3.

Це перша поява Луніна в офіційному матчі з 24 травня, коли він провів "сухий" поєдинок у Ла Лізі.

Мадридці після перемоги мають 12 очок та йдуть п’ятими у групі. Наступний матч - 30 листопада проти "Жирони".

Трубін і Судаков допомогли "Бенфіці" здобути першу перемогу в ЛЧ сезону

"Бенфіка" вперше за п’ять турів взяла три очки, обігравши "Аякс" - 2:0. Обидва українці розпочали матч у старті.

Георгій Судаков, який нещодавно відновився після травми, вже на шостій хвилині став автором ключового стандарту: після його кутового стався гол Даля на добиванні.

Півзахисник відіграв 81 хвилину, активно брав участь у комбінаціях та після заміни побачив другий м’яч своєї команди - Леандру Баррейро поставив крапку в матчі вже на 90-й хвилині.

"Бенфіка" піднялася на 28-ме місце у загальній таблиці ЛЧ, маючи тепер 3 очки. Далі команда зіграє з "Наполі" 10 грудня.

Інші результати туру: тріумф "Арсенала" та божевілля в матчі ПСЖ - "Тоттенхем"

Центральне протистояння туру завершилось перемогою "Арсенала" над "Баварією" - 3:1. Лондонці продовжують ідеальний шлях у Лізі чемпіонів, залишаючись єдиною командою без втрати очок.

Юррієн Тімбер відкрив рахунок, Ноні Мадуеке та Габріел Мартінеллі оформили переможний результат, тоді як "Баварія" відповіла голом Карла.

Париж видав один із найяскравіших матчів вечора - переміг "Тоттенхем" 5:3. Португалець Вітінья оформив хет-трик, а італієць Тео Ернандес завершував матч з вилученням. Ілля Забарний вийшов на фінальні секунди в складі ПСЖ.

Усі результати 5-го туру Ліги чемпіонів

26 листопада:

"Айнтрахт" - "Аталанта" 0:3

ПСЖ - "Тоттенхем" 5:3

"Ліверпуль" - ПСВ 1:4

"Спортінг" - "Брюгге" 3:0

"Олімпіакос" - "Реал" 3:4

"Арсенал" - "Баварія" 3:1

"Атлетіко" - "Інтер" 2:1

"Пафос" - "Монако" 2:2

"Копенгаген" - "Кайрат" 3:2

25 листопада:

"Наполі" - "Карабах" 2:0

"Славія" - "Атлетік" 0:0

"Марсель" - "Ньюкасл" 2:1

"Буде-Глімт" - "Ювентус" 2:3

"Манчестер Сіті" - "Баєр" 0:2

"Боруссія" - "Вільярреал" 4:0

"Челсі" - "Барселона" 3:0

"Аякс" - "Бенфіка" 0:2

"Галатасарай" - "Юніон Сент-Жілуаз" 0:1