"Динамо" безвольно програло кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій: голи і огляд

Четвер 27 листопада 2025 21:39
UA EN RU
"Динамо" безвольно програло кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій: голи і огляд ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Київське "Динамо" не змогло набрати очки у виїзному матчі Ліги конференцій, поступившись кіпрській "Омонії" з рахунком 0:2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Хід матчу: реалізація "Омонії" та проблеми "Динамо"

Перший тайм проходив у боротьбі за ініціативу, проте кіпріоти були більш гострими у завершальній стадії.

На 32-й хвилині "Динамо" пропустило необов'язковий гол: захисник Денис Попов сфолив у власному штрафному майданчику, що призвело до призначення пенальті. Вирок чітко реалізував Нелсон Семеду, відкривши рахунок у матчі - 1:0.

Незважаючи на спроби киян зрівняти рахунок, серед яких варто відзначити небезпечний удар Назар Волошина перед перервою, на відпочинок команди пішли за мінімальної переваги "Омонії".

Другий тайм: другий гол та безідейна атака

На початку другої половини зустрічі головний тренер "Динамо" провів заміну, випустивши Владислава Дубінчака замість Попова. Однак це не допомогло стабілізувати гру.

На 59-й хвилині "Омонія" подвоїла свою перевагу. Після блискучої комбінації Ангелоса Неофіту з другої спроби головою переправив м'яч у сітку воріт Руслан Нещерета, зробивши рахунок 2:0.

Тренерський штаб "Динамо" відреагував низкою замін: на поле вийшли Віталій Буяльський, Едуардо Герреро, а пізніше - Олександр Яцик та Матвій Пономаренко.

Найгостріший момент кияни створили на 66-й хвилині, коли Герреро після навісу з кутового завдав удару, але воротар Френсіс Узохо врятував свою команду.

Наприкінці матчу "Динамо" контролювало м'яч, але його просування було млявим, і створити реальну загрозу воротам суперника українська команда не змогла, фінальний свисток зафіксував перемогу "Омонії" з рахунком 2:0.

На якому місці "Динамо" в Лізі конференцій

Зазначимо, що це третя поразка чемпіона України в основному раунді турніру. Загалом кияни програли чотири з останніх п’яти матчів у всіх змаганнях.

Після чотирьох турів "Динамо" має три очки (завдяки перемозі над боснійським клубом "Зріньскі") та посідає проміжне 27-ме місце в таблиці ЛК.

Наступний єврокубковий поєдинок підопічні Шовковського проведуть 11 грудня - українців чекає виїзна гра проти італійської "Фіорентини".

Раніше ми розповіли про головні події в драматичному турі Ліги чемпіонів.

Також читайте, що сказав Гаррі Кейн про свій перехід у "Барселону".

