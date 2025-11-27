ua en ru
"Шахтар" вирвав перемогу над "Шемрок Роверс" та наблизився до плей-оф ЛК

Четвер 27 листопада 2025 23:51
"Шахтар" вирвав перемогу над "Шемрок Роверс" та наблизився до плей-оф ЛК ФК "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

Донецький "Шахтар" здобув важливу виїзну перемогу над ірландським "Шемрок Роверс" у четвертому турі Ліги конференцій УЄФА 2025/26.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Хід матчу: відкритий рахунок та домінування "Шахтаря"

Зустріч розпочалася в активному темпі, і вже на 24-й хвилині гості відкрили рахунок. Кауан Еліас замкнув передачу Вінісіуса Тобіаса з правого флангу, точно пробивши з центру штрафного майданчика.

Надалі "Шахтар" контролював гру в середині поля, а ірландці відповідали окремими швидкими фланговими атаками.

Господарі мали шанс на дальній стійці після прострілу Рорі Геффні, однак Валерій Бондар вчасно вибив м'яч з порожніх воріт. На перерву команди пішли за мінімальної переваги українців.

Події другого тайму: вирішальний дубль Назарини та VAR-драма

Після відновлення гри "Шемрок Роверс" спробував нав'язати високий пресинг, але шахтарі швидко повернули контроль. Кіріл Фесюн кілька разів виручив команду, зокрема після удару Метт Гілі зльоту з меж штрафного.

Ключові події розгорнулися після 70-ї хвилини. Спершу ірландці провели потрійну заміну, намагаючись змінити перебіг поєдинку, але саме "Шахтар" додав у результативності.

На 77-й хвилині Єгор Назарина точно виконав штрафний, і після рикошету м’яч опинився у сітці. За кілька хвилин хавбек оформив дубль, довівши рахунок до 3:0.

Арбітр ще встиг скасувати один із голів через офсайд, але наприкінці зустрічі "Шемрок Роверс" відновив інтригу, забивши на 87-й хвилині. Втім, цього виявилося недостатньо, щоб відібрати очки у українського клубу.

Турнірне становище "гірників"

Після чотирьох турів у Лізі конференцій УЄФА сезону-2025/26 "Шахтар" набрав 9 очок і наразі займає 4-те місце в турнірній таблиці.

Команда здобула три перемоги та зазнала однієї поразки, забивши 8 м’ячів і пропустивши 5. Така позиція дозволяє "гірникам" залишатися в боротьбі за вихід у плей-офф турніру.

"Шемрок Роверс", маючи лише один пункт, опустився на 34-ту позиції та зберігає мінімальні турнірні перспективи.

У п'ятому турі загального етапу Ліги конференцій донецький "Шахтар" 11 грудня на виїзді зіграє з мальтійським "Хамрун Спартанс".

Раніше ми повідомляли про те, як "Динамо" безвольно програло кіпрській "Омонії" у Лізі конференцій.

Також читайте про головні події в драматичному турі Ліги чемпіонів.

