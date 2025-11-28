Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после победы "Шахтера" и поражения "Динамо"

В четверг, 27 ноября, матчами Лиги Европы и Лиги конференций завершилась очередная неделя еврокубков, после чего УЕФА обновил таблицу коэффициентов.

О текущей ситуации в рейтинге - рассказывает РБК-Украина .

Решающий вклад "горняков"

В Лиге конференций, где Украину представляют два клуба, донецкий "Шахтер" одержал важную победу в Дублине над ирландским "Шемрок Роверс" (2:1) и сделал серьезный шаг к плей-офф.

В то же время, "Динамо" уступило на выезде кипрской "Омонии" (0:2), после чего руководство клуба отправило главного тренера Александра Шовковского в отставку.

Благодаря победе "Шахтера" в еврокубковую копилку Украины добавлено +0,500 балла (два очка за победу, поделенные на четыре клуба, стартовавших в сезоне). В целом сезонный показатель составляет 4,750, что соответствует 18-му месту среди стран в сезонном рейтинге.

Украина поднялась в топ-25

Важнейшее изменение - прогресс Украины в пятилетнем рейтинге, по результатам которого и формируют представительство страны в еврокубках.

Сейчас показатель составляет 22,350 балла, что позволило обойти Азербайджан (22,250) и Словению (22,218) и подняться на 25-ю позицию.

Оба конкурента на этой неделе очков не набрали:

Азербайджанский "Карабах" проиграл итальянскому "Наполи" в ЛЧ (0:2)

Словенский "Целье" уступило чешской "Сигме" в ЛЧ (1:2)

Теперь Украину от ближайшего конкурента - Сербии - отделяет 1,025 балла. Это примерно эквивалент двух побед в групповом раунде.

Что даст место в топ-22

Подняться до 22-го места в этом сезоне - критически важно.

Если украинским клубам по итогам текущей кампании это не удастся, то чемпион УПЛ в сезоне-2027/28 начнет борьбу в ЛЧ с первого раунда квалификации, а не со второго, как было в этом году.

Отметим, что с первого раунда чемпион Украины стартует уже в следующем сезоне-2026/27.

Позиции в клубном рейтинге

В клубном рейтинге УЕФА "Шахтер" поднялся на 48-ю позицию (после предыдущего тура - было 54-е место). Зато "Динамо" скатилось со 108-й на 114-ю.