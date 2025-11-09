UA

Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Мурік з Green Grey потребує термінової операції: артист просить про допомогу

Мурік (фото: instagram.com/murik_greengrey)
Автор: Іванна Пашкевич

Музикант Дмитро Муравицький, більш відомий під сценічним ім’ям Мурік із гурту Green Grey, повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям і звернувся по допомогу до шанувальників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram колективу.

Мурік звернувся до фанів за допомогою

"Всім привіт! Я Мурік з Green Grey. Прикро констатувати, але у мене виникли проблеми зі станом здоровʼя. Мені потрібна термінова операція. Як то кажуть, де біда - там і проблеми. Тому я вимушено відкриваю збір на банку, щоб зробити операцію", - написав музикант.

Він не уточнив, про яку саме операцію йдеться, але зазначив, що втручання потрібно провести якомога швидше.

Для збору коштів він відкрив банку.

Нагадаємо, у понеділок, 20 жовтня, помер інший учасник гурту Green Grey - Андрій Яценко, більш відомий як Дизель.

Як з’ясувалося пізніше, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Близькі та друзі зазначали, що перед смертю артист скаржився на біль у серці. Ведучий Анатолій Анатоліч повідомив, що Дизель помер уві сні.

Андрія Яценка кремували, а його прах поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Дмитро Муравицький емоційно відреагував на смерть друга.

"Шановні друзі. Уже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність. Але немає з нами більше Андрюхи. Андрія "Дизеля" Яценка. Вчора ми провели його в останню путь", - написав Мурік.

