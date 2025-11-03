Дружина Дизеля вперше прокоментувала його раптову смерть: "Не можу прийняти"

Вперше після смерті свого чоловіка - засновника культового гурту Green Grey Андрія Яценка, більш відомого під сценічним ім’ям Дизель, його вдова Євгенія поділилася особистими переживаннями.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар реперки у програмі "ЖВЛ представляє".

Так, жінка зізналася, що досі не може прийняти втрату близької людини.

За словами Євгенії, смерть музиканта стала для неї повною несподіванкою, адже він ніколи не скаржився на здоров’я.

"Наразі не можу збагнути і прийняти те, що його немає з нами. Він не хворів, не жалівся на стан здоров'я. Це була дуже щира людина, котра до останнього боролася за права музикантів", - говорить вона.

30 жовтня у Києві відбувся концерт пам’яті Андрія Яценка, на який зібралися друзі, колеги й шанувальники артиста.

Під час заходу вдова музиканта звернулася до всіх присутніх і подякувала за підтримку в цей тяжкий для неї період.

"Він 30 років горів музикою, гуртом. Я дуже вдячна всім, хто прийшов підтримати мене і пам'ять про Андрія. Це величезна втрата для музикального світу, для українських музикантів, бо Андрій розвивав культуру, давав музикантам виражатися", - говорить вдова артиста.

Нагадаємо, Дизель помер 20 жовтня. Причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.