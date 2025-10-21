Помер Дизель із Green Grey: названа офіційна причина смерті артиста і дата та місце прощання

Гурт Green Grey повідомив деталі прощання з Андрієм Яценком, більш відомим під сценічним ім’ям "Дизель", який помер 20 жовтня .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне оголошення колективу у Facebook.

Коли і де відбудеться прощання з Дизелем

Церемонія прощання з артистом відбудеться 23 жовтня у Києві - в "Будинку кіно" Національної спілки кінематографістів України за адресою вулиця Саксаганського, 6.

Попрощатися з музикантом можна буде з 9:00 до 11:30, після чого відбудеться поховання.

У заяві гурту також підтвердили офіційну причину смерті. Як з’ясувалося, Андрій Яценко помер від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця.

"Засновник Green Grey та невтомний артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам", - йдеться в заяві Green Grey.

Андрій Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)

Нагадаємо, про смерть Дизеля стало відомо вдень 20 жовтня. Саме тоді гурт опублікував у соцмережах чорно-біле фото музиканта з траурною стрічкою, підтвердивши втрату.

Близькі та друзі артиста припускали, що причиною його смерті стали проблеми із серцем.

Вже згодом з'ясувалося, що музиканта не стало під час їхнього з колективом туру.

Андрій був засновником гурту Green Grey, який створив у 1993 році.

Колектив відзначив 30-річний ювілей у 2023 році й вважається одним із найвідоміших та найдосвідченіших рок-гуртів України, що по праву має статус легендарного.