Помер Дизель із Green Grey: названа офіційна причина смерті артиста і дата та місце прощання
Гурт Green Grey повідомив деталі прощання з Андрієм Яценком, більш відомим під сценічним ім’ям "Дизель", який помер 20 жовтня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційне оголошення колективу у Facebook.
Коли і де відбудеться прощання з Дизелем
Церемонія прощання з артистом відбудеться 23 жовтня у Києві - в "Будинку кіно" Національної спілки кінематографістів України за адресою вулиця Саксаганського, 6.
Попрощатися з музикантом можна буде з 9:00 до 11:30, після чого відбудеться поховання.
У заяві гурту також підтвердили офіційну причину смерті. Як з’ясувалося, Андрій Яценко помер від серцевої недостатності, спричиненої ішемічною хворобою серця.
"Засновник Green Grey та невтомний артист залишився у серцях цілого покоління, яке виросло на його енергії, подарувавши творче життя багатьом молодим зіркам", - йдеться в заяві Green Grey.
Андрій Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)
Нагадаємо, про смерть Дизеля стало відомо вдень 20 жовтня. Саме тоді гурт опублікував у соцмережах чорно-біле фото музиканта з траурною стрічкою, підтвердивши втрату.
Близькі та друзі артиста припускали, що причиною його смерті стали проблеми із серцем.
Вже згодом з'ясувалося, що музиканта не стало під час їхнього з колективом туру.
Андрій був засновником гурту Green Grey, який створив у 1993 році.
Колектив відзначив 30-річний ювілей у 2023 році й вважається одним із найвідоміших та найдосвідченіших рок-гуртів України, що по праву має статус легендарного.
Вас може зацікавити:
- Як зірки згадують Андрія Яценка
- Помер бас-гітарист легендарного гурту Limp Bizkit
- Помер гітарист і співзасновник легендарного гурту Kiss Ейс Фрейлі