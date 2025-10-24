У Кім Кардаш'ян виявили небезпечну патологію: кого зірка вважає винним

Про це пише РБК-Україна з посиланням на тизер нового сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян".

У відео видно, як Кім проходить МРТ, а згодом повідомляє рідним про свій діагноз.

"Там була невелика аневризма", - сказала Кардаш’ян.

Зірка пояснила, що лікарі вважають причиною її стану постійне емоційне напруження.

Знаменитість визнала, що останнім часом переживає чимало стресу - як через юридичне навчання, так і через розлучення з колишнім чоловіком Каньє Вестом, батьком її чотирьох дітей.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест (фото: Getty Images)

"Я рада, що все закінчилося. Мій колишній буде в моєму житті, що б не сталося. У нас четверо дітей", - зізналася вона.

Після цього Кім додала, що часто замислюється над тим, чому її життя знову випробовує.

Що кажуть лікарі

За даними клініки Майо, аневризма мозку - це випинання або розширення кровоносної судини в головному мозку.

Якщо вона розривається, це призводить до крововиливу, відомого як геморагічний інсульт.

Водночас фахівці зазначають, що більшість аневризм не є небезпечними, якщо вони невеликі та не розриваються.

"Я відчувала більший стрес"

Кім не вперше зізнається, що стрес серйозно впливає на її здоров’я. У новому сезоні шоу вона розповіла, що в неї знову проявився псоріаз.

"У мене не було псоріазу з моменту розлучення, і він щойно почав повертатися", - сказала бізнесвумен.

Вона наголосила, що головним пріоритетом для неї залишаються діти - 12-річна Норт, 9-річний Сейнт, 7-річна Чикаго та 6-річний Псалм.

"Вони дізнаються дещо. Вони виростуть, вони побачать. Тож моя робота як мами полягає в тому, щоб переконатися, що вони захищені", - пояснила Кім.

Модель також відверто розповіла про свої почуття до колишнього чоловіка.

"Я завжди почувалася дуже погано, завжди хотіла допомогти. Але це перший раз, коли я не відчуваю цієї відповідальності", - зазначила Кардаш’ян.