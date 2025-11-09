Мурик из Green Grey нуждается в срочной операции: артист просит о помощи

Мурик обратился к фанам за помощью

"Всем привет! Я Мурик из Green Grey. Обидно констатировать, но у меня возникли проблемы с состоянием здоровья. Мне нужна срочная операция. Как говорится, где беда - там и проблемы. Поэтому я вынужденно открываю сбор на банку, чтобы сделать операцию", - написал музыкант.

Он не уточнил, о какой именно операции идет речь, но отметил, что вмешательство нужно провести как можно скорее.

Для сбора средств он открыл банку.

Напомним, в понедельник, 20 октября, умер другой участник группы Green Grey - Андрей Яценко, более известный как Дизель.

Как выяснилось позже, причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Близкие и друзья отмечали, что перед смертью артист жаловался на боль в сердце. Ведущий Анатолий Анатолич сообщил, что Дизель умер во сне.

Андрея Яценко кремировали, а его прах похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Дмитрий Муравицкий эмоционально отреагировал на смерть друга.

"Уважаемые друзья. Уже четвертое утро подряд, просыпаясь, я не могу принять эту реальность. Но нет с нами больше Андрюхи. Андрея "Дизеля" Яценко. Вчера мы провели его в последний путь", - написал Мурик.