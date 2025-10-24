ua en ru
Мурік із Green Grey зробив важливе оголошення після смерті Дизеля (відео)

П'ятниця 24 жовтня 2025 17:40
Дизель і Мурік (фото: instagram.com/murik_greengrey)
Автор: Катерина Собкова

20 жовтня помер Андрій Яценко, більш відомий під сценічним ім'ям Дизель, який був гітаристом і співзасновником легендарного гурту Green Grey. Вчора з музикантом попрощалися в Києві, а сьогодні його колега по гурту Мурік (справжнє ім'я - Дмитро Муравицький) вийшов на зв'язок із шанувальниками.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Мурік прокоментував смерть Дизеля

"Шановні друзі. Уже четвертий ранок поспіль, прокидаючись, я не можу прийняти цю реальність. Але немає з нами більше Андрюхи. Андрія "Дизеля" Яценка. Вчора ми провели його в останню путь", - зазначив Мурік.

Далі він продовжив і повідомив, що зовсім скоро в Києві відбудеться концерт його пам'яті. Він запланований на 30 жовтня в Caribbean Club.

"Але життя має тривати. І справа має тривати. Тому, по-перше, я офіційно заявляю, що запланований на 30 жовтня концерт відбудеться. Це буде концерт - вечір пам'яті Андрія", - сказав друг і колега Дизеля.

Також він розповів, що буде з туром містами України, який мав розпочатися 24 жовтня, але потім був скасований через раптову смерть Дизеля.

"А щодо скасованого туру, я вважаю, що це помилка у формулюванні. Він не скасований, просто перенесений", - підсумував Мурік.

Що відомо про смерть Дизеля

Андрію Яценку було 55 років - він раптово помер у понеділок, 20 жовтня. Як з'ясувалося пізніше, причиною смерті стала серцева недостатність, спричинена ішемічною хворобою серця.

Близькі та друзі музиканта зазначили, що останні дні перед смертю артист скаржився на серце. А ведучий Анатолій Анатоліч розсекретив, що Дизель помер уві сні.

Також відомо, що Яценка збираються кремувати, а потім поховати прах на Байковому кладовищі в Києві.

Андрій Яценко (фото: instagram.com/diezelgreengrey)

