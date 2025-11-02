У переможця "Шансу" і "Голосу країни" виявили рак 4 стадії: "Раз на рік треба обстежуватися"

Український співак Павло Табаков, відомий як переможець телешоу "Шанс" та "Голос країни", вперше відверто зізнався, що пережив рак лімфатичної системи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця для проєкту " Балючі темі ".

У артиста діагностували хворобу на межі між третьою та четвертою стадіями - буквально за два місяці до початку повномасштабного вторгнення.

Павло зізнався, що новина про діагноз стала для нього шоком.

"Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни я пішов обстежитися, і мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, бо у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи", - поділився співак.

Після консультацій з лікарями Табаков вирішив виїхати за кордон. Лікування він проходив у польському місті Гданськ, де йому призначили експериментальну терапію.

Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

"Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і 2,5 роки провели у Гданську", - згадав артист.

Переможець "Шансу" розповів, що весь курс терапії тривав понад два роки й проходив повністю безкоштовно - завдяки статусу біженця.

"Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові, що я живий. Коли я переїхав у статусі біженця, мені це було безкоштовно. Це була лише хіміотерапія, адже на лімфатичній системі не роблять жодних операцій", - зазначив він.

Зараз артист почувається добре, хоча й мусить раз на рік проходити контрольні обстеження та аналізи.

"Сподіваюся, що так (повністю вилікувався). Але я постійно маю бути під контролем. Постійно треба здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників і проходити обстеження раз на рік", - додав Павло.

Коротка біографія Павла Табакова

Павло Табаков розпочав свій творчий шлях у складі акапельного гурту "Менестрелі", де був солістом і аранжувальником. Згодом приєднався до чоловічого октету "Орфей".

Широка популярність прийшла до артиста після участі в шоу "Шанс", де він виконав арію Le temps des cathedrales з мюзиклу Notre Dame de Paris та здобув перемогу.

Замість запропонованого контракту Табаков обрав сольну кар’єру - його дебютна пісня мала назву "Тільки ти моя".

Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Згодом співак став фіналістом "Україна має талант" і двічі намагався потрапити на Євробачення, проте без успіху.

Натомість справжній тріумф прийшов після участі у "Голосі країни", де Павло став переможцем у команді Діани Арбеніної.

Після шоу він підписав контракт із Universal Music, але згодом припинив співпрацю через зв’язки лейблу з російським офісом.

Під час повномасштабної війни Табаков долучився до волонтерського руху - спершу допомагав переселенцям у Львові, а потім приєднався до Міжнародного гуманітарного штабу.

Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)

Зрештою співаку порадили повернутися до музики і він знову почав писати пісні.

Нині артист активно розвиває власну школу мистецтв, де навчають вокалу, хореографії, акторській майстерності та грі на фортепіано.