У переможця "Шансу" і "Голосу країни" виявили рак 4 стадії: "Раз на рік треба обстежуватися"
Український співак Павло Табаков, відомий як переможець телешоу "Шанс" та "Голос країни", вперше відверто зізнався, що пережив рак лімфатичної системи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виконавця для проєкту "Балючі темі".
У артиста діагностували хворобу на межі між третьою та четвертою стадіями - буквально за два місяці до початку повномасштабного вторгнення.
Павло зізнався, що новина про діагноз стала для нього шоком.
"Була хвороба, і вона була на межі життя та смерті. За два місяці до повномасштабної війни я пішов обстежитися, і мені сказали, що мені терміново потрібно лягати на лікування, бо у мене між 3-ю і 4-ю стадією раку. Онкологія лімфатичної системи", - поділився співак.
Після консультацій з лікарями Табаков вирішив виїхати за кордон. Лікування він проходив у польському місті Гданськ, де йому призначили експериментальну терапію.
Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)
"Я обрав лікування за кордоном. Там було експериментальне лікування. Це Польща, місто Гданськ. Мене прийняли. Ми поїхали і 2,5 роки провели у Гданську", - згадав артист.
Переможець "Шансу" розповів, що весь курс терапії тривав понад два роки й проходив повністю безкоштовно - завдяки статусу біженця.
"Я пройшов повний курс лікування, і щодня дякую Богові, що я живий. Коли я переїхав у статусі біженця, мені це було безкоштовно. Це була лише хіміотерапія, адже на лімфатичній системі не роблять жодних операцій", - зазначив він.
Зараз артист почувається добре, хоча й мусить раз на рік проходити контрольні обстеження та аналізи.
"Сподіваюся, що так (повністю вилікувався). Але я постійно маю бути під контролем. Постійно треба здавати аналізи, слідкувати за рівнем всіх показників і проходити обстеження раз на рік", - додав Павло.
Коротка біографія Павла Табакова
Павло Табаков розпочав свій творчий шлях у складі акапельного гурту "Менестрелі", де був солістом і аранжувальником. Згодом приєднався до чоловічого октету "Орфей".
Широка популярність прийшла до артиста після участі в шоу "Шанс", де він виконав арію Le temps des cathedrales з мюзиклу Notre Dame de Paris та здобув перемогу.
Замість запропонованого контракту Табаков обрав сольну кар’єру - його дебютна пісня мала назву "Тільки ти моя".
Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)
Згодом співак став фіналістом "Україна має талант" і двічі намагався потрапити на Євробачення, проте без успіху.
Натомість справжній тріумф прийшов після участі у "Голосі країни", де Павло став переможцем у команді Діани Арбеніної.
Після шоу він підписав контракт із Universal Music, але згодом припинив співпрацю через зв’язки лейблу з російським офісом.
Під час повномасштабної війни Табаков долучився до волонтерського руху - спершу допомагав переселенцям у Львові, а потім приєднався до Міжнародного гуманітарного штабу.
Павло Табаков (фото: instagram.com/tabakov_official)
Зрештою співаку порадили повернутися до музики і він знову почав писати пісні.
Нині артист активно розвиває власну школу мистецтв, де навчають вокалу, хореографії, акторській майстерності та грі на фортепіано.
