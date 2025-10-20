Помер Андрій Яценко - Diezel з гурту Green Grey

На 56-му році життя помер музикант Андрій Яценко з гурту Green Grey. Гітарист був відомий під сценічним ім'ям Diezel.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку на Facebook .

Що відомо про смерть Яценка

Так, на сторінці артиста з'явилося фото зі свічкою. У коментарях фани одразу почали питати, що сталося. І у відповідях юзери пишуть про смерть Яценка.

Згодом змінилося й головне фото. На світлину з Андрієм додали траурну смужку.

Андрій Яценко помер (скріншоти)

Дружина і представники музиканта, як і його друг та колега Мурік (Дмитро Муравицький) з Green Grey новину про смерть Дизеля поки не коментують.

Що відомо про Андрія Яценка

Андрій Яценко - український рок-музикант, гітарист, композитор і лідер гурту Green Grey. Один із засновників колективу, який у 1990-х став культовим для української альтернативної сцени.

Відомий як автор численних пісень гурту й один із тих, хто формував нове звучання українського року - поєднання фанку, хіп-хопу та індастріалу. Взяв активну участь у створенні європейського світосприйняття в українській музиці.

Працював під псевдонімом Дизель (Diezel), грав на гітарі, виступав як композитор і продюсер. За роки творчості став знаковою постаттю української сцени, вплинувши на розвиток молодих виконавців і формування цілого покоління музикантів.

У 2022 році Дизель із групи Green Grey виставив усе майно на аукціон заради ЗСУ.

Новина оновлюється...