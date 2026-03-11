ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Кейт Міддлтон, принца Вільяма та короля Чарльза ІІІ освистали на очах у натовпу: що сталося

11:14 11.03.2026 Ср
3 хв
Королівський вихід у Лондоні супроводжувався протестом активістів, які принесли плакати зі згадками про скандал навколо принца Ендрю
aimg Іванна Пашкевич
Кейт Міддлтон, принца Вільяма та короля Чарльза ІІІ освистали на очах у натовпу: що сталося Кейт Міддлтон і принц Вільям (фото: Getty Images)

Кейт Міддлтон, принц Вільям та король Чарльз зіткнулися з протестувальниками під час служби з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People.

Більше цікавого: Кейт Міддлтон розгнівана через дії брата короля

Протести проти королівської родини

Біля входу до абатства активісти антимонархічної організації Republic тримали яскраво-жовті плакати з написами, які стосувалися колишнього принца Ендрю та його зв’язків із фінансистом Джеффрі Епштейном.

"Що ви знали?" - написали на плакатах протестувальники.

Служба до Дня Співдружності стала найбільшим публічним заходом королівської родини після арешту 66-річного Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який відбувся 19 лютого.

За даними видання, його затримали у маєтку Вуд-Фарм у Сандрінгемі після поліцейського розслідування щодо можливого зловживання державною посадою, пов’язаного з матеріалами справи Епштейна.

Інсайдери зазначають, що ця ситуація стала серйозним ударом для британської монархії.

"Інші події вже сколихували монархію, але коли когось заарештовують - це зовсім інше. Це набагато серйозніше", - повідомив інсайдер Букінгемського палацу.

Арешт колишнього герцога Йоркського став безпрецедентним випадком для сучасної британської монархії. Востаннє подібний інцидент стався ще у XVII столітті.

За словами королівського біографа Роберта Джобсона, ключовим питанням у цій справі стане те, хто знав про можливі проблеми раніше.

"Якщо з’ясується, що люди щось знали - чи то члени родини, поліція чи співробітники - тоді голови мають полетіти", - заявив королівський біограф Роберт Джобсон.

Після затримання Ендрю доставили до поліцейської дільниці у Норфолку, де він провів близько 11 годин. Пізніше його відпустили під слідство без умов застави.

Кадри, на яких він залишає дільницю, швидко поширилися у світових медіа.

"Це найвище приниження", - сказав інсайдер Букінгемського палацу.

Позиція короля Чарльза

Король Чарльз III також коротко прокоментував ситуацію навколо свого брата.

"Я з найглибшим занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозри у неправомірних діях на державній посаді. Закон має діяти", - заявив король Чарльз III.

Колишня прессекретарка королеви Єлизавети Айлза Андерсон вважає, що таке формулювання було навмисним сигналом.

"Це був спосіб дистанціюватися", - пояснила колишня прессекретарка королеви Єлизавети Айлза Андерсон.

Кейт Міддлтон, принца Вільяма та короля Чарльза ІІІ освистали на очах у натовпу: що сталосяКороль Чарльз ІІІ (фото: Getty Images)

Що відбувається з родиною принца Ендрю

Після арешту увага громадськості перемістилася на найближчих родичів Ендрю.

Його колишня дружина Сара Фергюсон, за повідомленнями ЗМІ, виїхала за кордон, а доньки - принцеси Беатріс та Євгенія - намагаються триматися подалі від публічності.

За словами джерел, вони переживають складний період після скандалу навколо їхнього батька.

"Вони зосереджені на захисті власних дітей від цього", - повідомило джерело, близьке до родини.

Вас може зацікавити:

Принц Вільям може стати королем вже за рік

Принц Гаррі розчулив зверненням до українців

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Кейт Міддлтон Чарльз III Принц Вільям Королівська сім'я
Новини
Росія може відправити війська до Ірану, - Зеленський
Росія може відправити війська до Ірану, - Зеленський
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком