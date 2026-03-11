Кейт Міддлтон, принца Вільяма та короля Чарльза ІІІ освистали на очах у натовпу: що сталося

Кейт Міддлтон, принц Вільям та король Чарльз зіткнулися з протестувальниками під час служби з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People .

Протести проти королівської родини

Біля входу до абатства активісти антимонархічної організації Republic тримали яскраво-жовті плакати з написами, які стосувалися колишнього принца Ендрю та його зв’язків із фінансистом Джеффрі Епштейном.

"Що ви знали?" - написали на плакатах протестувальники.

Служба до Дня Співдружності стала найбільшим публічним заходом королівської родини після арешту 66-річного Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який відбувся 19 лютого.

За даними видання, його затримали у маєтку Вуд-Фарм у Сандрінгемі після поліцейського розслідування щодо можливого зловживання державною посадою, пов’язаного з матеріалами справи Епштейна.

Інсайдери зазначають, що ця ситуація стала серйозним ударом для британської монархії.

"Інші події вже сколихували монархію, але коли когось заарештовують - це зовсім інше. Це набагато серйозніше", - повідомив інсайдер Букінгемського палацу.

Арешт колишнього герцога Йоркського став безпрецедентним випадком для сучасної британської монархії. Востаннє подібний інцидент стався ще у XVII столітті.

За словами королівського біографа Роберта Джобсона, ключовим питанням у цій справі стане те, хто знав про можливі проблеми раніше.

"Якщо з’ясується, що люди щось знали - чи то члени родини, поліція чи співробітники - тоді голови мають полетіти", - заявив королівський біограф Роберт Джобсон.

Після затримання Ендрю доставили до поліцейської дільниці у Норфолку, де він провів близько 11 годин. Пізніше його відпустили під слідство без умов застави.

Кадри, на яких він залишає дільницю, швидко поширилися у світових медіа.

"Це найвище приниження", - сказав інсайдер Букінгемського палацу.

Позиція короля Чарльза

Король Чарльз III також коротко прокоментував ситуацію навколо свого брата.

"Я з найглибшим занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозри у неправомірних діях на державній посаді. Закон має діяти", - заявив король Чарльз III.

Колишня прессекретарка королеви Єлизавети Айлза Андерсон вважає, що таке формулювання було навмисним сигналом.

"Це був спосіб дистанціюватися", - пояснила колишня прессекретарка королеви Єлизавети Айлза Андерсон.

Король Чарльз ІІІ (фото: Getty Images)

Що відбувається з родиною принца Ендрю

Після арешту увага громадськості перемістилася на найближчих родичів Ендрю.

Його колишня дружина Сара Фергюсон, за повідомленнями ЗМІ, виїхала за кордон, а доньки - принцеси Беатріс та Євгенія - намагаються триматися подалі від публічності.

За словами джерел, вони переживають складний період після скандалу навколо їхнього батька.

"Вони зосереджені на захисті власних дітей від цього", - повідомило джерело, близьке до родини.