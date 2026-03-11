Кейт Міддлтон, принца Вільяма та короля Чарльза ІІІ освистали на очах у натовпу: що сталося
Кейт Міддлтон, принц Вільям та король Чарльз зіткнулися з протестувальниками під час служби з нагоди Дня Співдружності у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на People.
Протести проти королівської родини
Біля входу до абатства активісти антимонархічної організації Republic тримали яскраво-жовті плакати з написами, які стосувалися колишнього принца Ендрю та його зв’язків із фінансистом Джеффрі Епштейном.
"Що ви знали?" - написали на плакатах протестувальники.
Служба до Дня Співдружності стала найбільшим публічним заходом королівської родини після арешту 66-річного Ендрю Маунтбеттена-Віндзора, який відбувся 19 лютого.
За даними видання, його затримали у маєтку Вуд-Фарм у Сандрінгемі після поліцейського розслідування щодо можливого зловживання державною посадою, пов’язаного з матеріалами справи Епштейна.
Інсайдери зазначають, що ця ситуація стала серйозним ударом для британської монархії.
"Інші події вже сколихували монархію, але коли когось заарештовують - це зовсім інше. Це набагато серйозніше", - повідомив інсайдер Букінгемського палацу.
Арешт колишнього герцога Йоркського став безпрецедентним випадком для сучасної британської монархії. Востаннє подібний інцидент стався ще у XVII столітті.
За словами королівського біографа Роберта Джобсона, ключовим питанням у цій справі стане те, хто знав про можливі проблеми раніше.
"Якщо з’ясується, що люди щось знали - чи то члени родини, поліція чи співробітники - тоді голови мають полетіти", - заявив королівський біограф Роберт Джобсон.
Після затримання Ендрю доставили до поліцейської дільниці у Норфолку, де він провів близько 11 годин. Пізніше його відпустили під слідство без умов застави.
Кадри, на яких він залишає дільницю, швидко поширилися у світових медіа.
"Це найвище приниження", - сказав інсайдер Букінгемського палацу.
Позиція короля Чарльза
Король Чарльз III також коротко прокоментував ситуацію навколо свого брата.
"Я з найглибшим занепокоєнням дізнався про новини щодо Ендрю Маунтбеттена-Віндзора та підозри у неправомірних діях на державній посаді. Закон має діяти", - заявив король Чарльз III.
Колишня прессекретарка королеви Єлизавети Айлза Андерсон вважає, що таке формулювання було навмисним сигналом.
"Це був спосіб дистанціюватися", - пояснила колишня прессекретарка королеви Єлизавети Айлза Андерсон.
Король Чарльз ІІІ (фото: Getty Images)
Що відбувається з родиною принца Ендрю
Після арешту увага громадськості перемістилася на найближчих родичів Ендрю.
Його колишня дружина Сара Фергюсон, за повідомленнями ЗМІ, виїхала за кордон, а доньки - принцеси Беатріс та Євгенія - намагаються триматися подалі від публічності.
За словами джерел, вони переживають складний період після скандалу навколо їхнього батька.
"Вони зосереджені на захисті власних дітей від цього", - повідомило джерело, близьке до родини.
Вас може зацікавити:
Принц Вільям може стати королем вже за рік