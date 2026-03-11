ua en ru
Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали на глазах у толпы: что произошло

11:14 11.03.2026 Ср
3 мин
Королевский выход в Лондоне сопровождался протестом активистов, которые принесли плакаты с упоминаниями о скандале вокруг принца Эндрю
aimg Иванна Пашкевич
Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали на глазах у толпы: что произошло Кейт Миддлтон и принц Уильям (фото: Getty Images)

Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз столкнулись с протестующими во время службы по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на People.

Больше интересного: Кейт Миддлтон разгневана из-за действий брата короля

Протесты против королевской семьи

У входа в аббатство активисты антимонархической организации Republic держали ярко-желтые плакаты с надписями, которые касались бывшего принца Эндрю и его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

"Что вы знали?" - написали на плакатах протестующие.

Служба ко Дню Содружества стала крупнейшим публичным мероприятием королевской семьи после ареста 66-летнего Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который состоялся 19 февраля.

По данным издания, его задержали в поместье Вуд-Фарм в Сандрингеме после полицейского расследования относительно возможного злоупотребления государственной должностью, связанного с материалами дела Эпштейна.

Инсайдеры отмечают, что эта ситуация стала серьезным ударом для британской монархии.

"Другие события уже всколыхнули монархию, но когда кого-то арестовывают - это совсем другое. Это гораздо серьезнее", - сообщил инсайдер Букингемского дворца.

Арест бывшего герцога Йоркского стал беспрецедентным случаем для современной британской монархии. Последний раз подобный инцидент произошел еще в XVII веке.

По словам королевского биографа Роберта Джобсона, ключевым вопросом в этом деле станет то, кто знал о возможных проблемах раньше.

"Если выяснится, что люди что-то знали - будь то члены семьи, полиция или сотрудники - тогда головы должны полететь", - заявил королевский биограф Роберт Джобсон.

После задержания Эндрю доставили в полицейский участок в Норфолке, где он провел около 11 часов. Позже его отпустили под следствие без условий залога.

Кадры, на которых он покидает участок, быстро распространились в мировых медиа.

"Это высшее унижение", - сказал инсайдер Букингемского дворца.

Позиция короля Чарльза

Король Чарльз III также кратко прокомментировал ситуацию вокруг своего брата.

"Я с глубочайшим беспокойством узнал о новостях относительно Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и подозрениях в неправомерных действиях на государственной должности. Закон должен действовать", - заявил король Чарльз III.

Бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы Айлза Андерсон считает, что такая формулировка была намеренным сигналом.

"Это был способ дистанцироваться", - пояснила бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы Айлза Андерсон.

Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали на глазах у толпы: что произошлоКороль Чарльз ІІІ (фото: Getty Images)

Что происходит с семьей принца Эндрю

После ареста внимание общественности переместилось на ближайших родственников Эндрю.

Его бывшая жена Сара Фергюсон, по сообщениям СМИ, уехала за границу, а дочери - принцессы Беатрис и Евгения - стараются держаться подальше от публичности.

По словам источников, они переживают сложный период после скандала вокруг их отца.

"Они сосредоточены на защите собственных детей от этого", - сообщил источник, близкий к семье.

