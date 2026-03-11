Кейт Миддлтон, принца Уильяма и короля Чарльза III освистали на глазах у толпы: что произошло
Кейт Миддлтон, принц Уильям и король Чарльз столкнулись с протестующими во время службы по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Протесты против королевской семьи
У входа в аббатство активисты антимонархической организации Republic держали ярко-желтые плакаты с надписями, которые касались бывшего принца Эндрю и его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.
"Что вы знали?" - написали на плакатах протестующие.
Служба ко Дню Содружества стала крупнейшим публичным мероприятием королевской семьи после ареста 66-летнего Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, который состоялся 19 февраля.
По данным издания, его задержали в поместье Вуд-Фарм в Сандрингеме после полицейского расследования относительно возможного злоупотребления государственной должностью, связанного с материалами дела Эпштейна.
Инсайдеры отмечают, что эта ситуация стала серьезным ударом для британской монархии.
"Другие события уже всколыхнули монархию, но когда кого-то арестовывают - это совсем другое. Это гораздо серьезнее", - сообщил инсайдер Букингемского дворца.
Арест бывшего герцога Йоркского стал беспрецедентным случаем для современной британской монархии. Последний раз подобный инцидент произошел еще в XVII веке.
По словам королевского биографа Роберта Джобсона, ключевым вопросом в этом деле станет то, кто знал о возможных проблемах раньше.
"Если выяснится, что люди что-то знали - будь то члены семьи, полиция или сотрудники - тогда головы должны полететь", - заявил королевский биограф Роберт Джобсон.
После задержания Эндрю доставили в полицейский участок в Норфолке, где он провел около 11 часов. Позже его отпустили под следствие без условий залога.
Кадры, на которых он покидает участок, быстро распространились в мировых медиа.
"Это высшее унижение", - сказал инсайдер Букингемского дворца.
Позиция короля Чарльза
Король Чарльз III также кратко прокомментировал ситуацию вокруг своего брата.
"Я с глубочайшим беспокойством узнал о новостях относительно Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и подозрениях в неправомерных действиях на государственной должности. Закон должен действовать", - заявил король Чарльз III.
Бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы Айлза Андерсон считает, что такая формулировка была намеренным сигналом.
"Это был способ дистанцироваться", - пояснила бывшая пресс-секретарь королевы Елизаветы Айлза Андерсон.
Король Чарльз ІІІ (фото: Getty Images)
Что происходит с семьей принца Эндрю
После ареста внимание общественности переместилось на ближайших родственников Эндрю.
Его бывшая жена Сара Фергюсон, по сообщениям СМИ, уехала за границу, а дочери - принцессы Беатрис и Евгения - стараются держаться подальше от публичности.
По словам источников, они переживают сложный период после скандала вокруг их отца.
"Они сосредоточены на защите собственных детей от этого", - сообщил источник, близкий к семье.
