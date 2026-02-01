Кейт Міддлтон розгнівана через дії брата короля: що відбувається в королівській родині

Кейт Міддлтон, за словами інсайдерів, дедалі більше роздратована поведінкою принца Ендрю, якого підозрюють у спробах зберегти непрямий вплив у королівській родині.

За даними видання, 65-річний принц Ендрю змушений залишити Royal Lodge у Віндзорі після рішення його брата, короля Чарльза, та переїхати до тимчасового житла, поки ремонтується його новий будинок Marsh Farm.

Переїзд відбувається на тлі тривалих наслідків скандалу, пов’язаного з Джеффрі Епштейном, який фактично ізолював Ендрю від публічного королівського життя.

Попри публічні заяви про дистанціювання від батька, джерела стверджують, що принцеси Беатріс і Євгенія приватно підтримують його та залишаються з ним у тісному контакті.

"Ендрю зараз більше, ніж будь-коли, покладається на Беатріс та Євгенію, щоб бути в курсі того, що відбувається в родині", - розповів інсайдер.

"Є побоювання, що вони стали неформальними посередниками інформації, навіть якщо це ніколи не було їхнім наміром", - додало джерело.

Саме ця ситуація, за словами близьких до родини, викликала особливе невдоволення Кейт Міддлтон і загострила напруженість у стосунках із принцом Вільямом.

"Кейт рідко демонструє гнів відкрито, але її внутрішнє розчарування дуже сильне", - зазначило джерело з оточення родини Уельсів.

"Відчуття, що Ендрю залишається присутнім через своїх дочок, довело напруженість із Вільямом до переломного моменту", - наголосив співрозмовник.

За словами інсайдерів, подружжя Уельсів не хоче відштовхувати Беатріс та Євгенію, однак має чітку позицію щодо ролі їхнього батька.

"Вони не прагнуть маргіналізувати принцес, але рішуче налаштовані не допустити жодного непрямого впливу Ендрю на ухвалення рішень", - підкреслило джерело.

Особливе обурення Кейт, за даними RadarOnline.com, пов’язане з її багаторічними зусиллями з відновлення довіри до монархії після низки скандалів.

"Кейт витратила роки на відновлення довіри до інституції", - пояснив інший інсайдер.

"Для неї будь-який натяк на повернення Ендрю, навіть опосередкований, виглядає як підрив усієї цієї роботи", - резюмував співрозмовник.

Скандал з Епштейном і статус вигнанця

Зв’язок принца Ендрю з покійним фінансистом і засудженим злочинцем Джеффрі Епштейном став однією з найсерйозніших криз для сучасної британської монархії.

Попри те що Ендрю послідовно заперечував усі звинувачення, у 2014 році його публічно звинуватила у сексуальному насильстві жертва торгівлі людьми, пов’язаної з Епштейном, Вірджинія Джуффре.

Вона стверджувала, що інцидент стався, коли їй було 17 років.

За словами Джуффре, у 2022 році Ендрю врегулював цивільний позов на суму близько 15 мільйонів доларів, не визнавши провини. Сам принц наполягав на своїй невинуватості.

У квітні минулого року Джуффре покінчила життя самогубством у віці 41 року.

Після її смерті з’явилися посмертні мемуари, у яких вона детально повторила свої звинувачення, зокрема заявила, що зустрічам з Ендрю нібито сприяла колишня соратниця Епштейна Гіслен Максвелл, яка нині відбуває 20-річний термін ув’язнення.

Попри те що король Чарльз III позбавив Ендрю королівських титулів і фактично усунув його від публічного життя, інсайдери стверджують, що опальний принц досі не змирився зі статусом вигнанця і намагається зберігати непрямий зв’язок із королівською родиною.